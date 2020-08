Την πρώτη του νίκη για τη Formula 1 το 2020 κατέκτησε ο Μαξ Φερστάπεν.

Με την εξαιρετική του κούρσα κατάφερε και άφησε πίσω τον Λουίς Χάμιλτον και τον Βάλτερι Μπότας, οι οποίοι τερμάτισαν στην 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

Η μεγαλύτερη του διαφορά από τους διώκτες του ήταν η επιλογή του να ξεκινήσει με σκληρά ελαστικά, με τους συνάδελφους του να ξεκινούν με τη μέση γόμα.

Ο Φερστάπεν είχε την κυριαρχία σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον Χάμιλτον να μην πιάνει την απόδοση που θα ήθελε και τον Μπότας να αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα με τα ελαστικά του.

Στην τέταρτη θέση τερμάτησε ο Τσαρλς Λενκλέρ, αφήνοντας τον Άλεξ Άλμπον στην 6η.

SENNNNNND IT! 🏆👏 @Max33Verstappen wins the #F170 Grand Prix to claim his first win of 2020! 💪 #ChargeOn pic.twitter.com/KiJAX7hMLt

— Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) August 9, 2020