Παγκόσμιο είναι το κύμα αλληλεγγύης απέναντι στον Λίβανο, μετά τη φονική έκρηξη που ισοπέδωσε μέρος της πρωτεύουσας της χώρας, αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες τραυματίες, συντρίμμια και χαλάσματα.

Πέρα από την υλική βοήθεια που έχουν προσφέρουν πολλές χώρες, υπήρξαν και συμβολικές κινήσεις υποστήριξης προς τον λαό του Λιβάνου.

Τις Πυραμίδες της Γκίζας φώτισε όλη τη νύχτα με τη σημαία του Λιβάνου η Αίγυπτος, δείχνοντας και με αυτόν τον συμβολικό τρόπο την αλληλεγγύη της προς το λαό της χώρας αυτής που επλήγη με τραγικό τρόπο από την πολύνεκρη έκρηξη του λιμανιού στη Βηρυτό.

Pyramids in Giza, Egypt light up for Lebanon tonight❤️ pic.twitter.com/MSobqd41FG

— Μαρία✞ (@LebnaniQueen) August 4, 2020