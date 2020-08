Σε ρυθμό Champions League κινούνται στην Μπαρτσελόνα.

Οι «μπλαουγκράνα» ετοιμάζονται για τη μεγάλη ρεβάνς των «16» κόντρα στη Νάπολι, με τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο των τραυματιών να φέρνουν χαμόγελα στον Κίκε Σετιέν.

Ο λόγος είναι η συμμετοχή του Αντουάν Γκριεζμάν και του Ουσμάν Ντεμπελέ στην τελευταία προπόνηση της ομάδας.

Ο Γκριεζμάν είχε τραυματιστεί λίγο πριν από το τέλος της σεζόν, ωστόσο συγκεντρώνει μεγάλες πιθανότητες να προλάβει τους «παρτενοπέι», δίνοντας μια επιπλέον λύση στον 61χρονο τεχνικό των Καταλανών.

Από την άλλη, ο Ντεμπελέ είναι απών εδώ και αρκετόν καιρό, καθώς υποτροπίασε πριν καν επιστρέψει στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο 21χρονος έχει ελάχιστες πιθανότητες να αγωνιστεί κόντρα στους Ιταλούς, ωστόσο η συμμετοχή του και μόνο στην προπόνηση γεμίζει με αισιοδοξία τόσο τον ίδιον, που έχει ταλαιπωρηθεί από πολλούς τραυματισμούς, όσο και την Μπαρτσελόνα, που δαπάνησε 120 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2017 για την απόκτησή του.

📍 Ciutat Esportiva Joan Gamper

💪 @Dembouz and @AntoGriezmann spend part of the session working out with the group

⚽ Also taking part were @IP_Sotorres1, @osmingue3, Ludovit Reis, @JandroOrellana6, @Monchurodriguez, @konradjr, @RiquiPuig, and @ANSUFATI of @FCBarcelonaB pic.twitter.com/PSEqKZ75yE

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 1, 2020