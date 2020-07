Ο κυκλώνας Χάνα, ο πρώτος του έτους στον Ατλαντικό, έφτασε χθες Σάββατο στις νότιες ακτές του Τέξας συνοδευόμενος από σφοδρές βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους και τεράστια κύματα, τα οποία απείλησαν μία μεγάλη περιοχή όπου παρατηρείται άνοδος των θανάτων από την επιδημία του κοροναϊού.

Ο κυκλώνας Χάνα, που είναι κατηγορίας 1, έφτασε στο νησί Πάντρε στις 17:00 χθες τοπική ώρα (01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής ώρα Ελλάδας) συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα έως και 145 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC).

Χθες το βράδυ κατευθύνθηκε προς το νότιο Τέξας, ενώ σήμερα αναμένεται να πλήξει το βορειοανατολικό Μεξικό.

Hurricane Hanna strengthened, with sustained winds of 90 mph, as it made landfall in Texas. The Category 1 hurricane was moving west at about 8 mph when it made landfall at San Padre Island around 5 p.m. local time. https://t.co/V0612ljiR3 pic.twitter.com/hEx2PMbgqj — ABC News (@ABC) July 26, 2020

«Ο Χάνα αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές του νότιου Τέξας και του βορειοανατολικού Μεξικού. Οι βροχές αυτές μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες», με αποτέλεσμα να υπάρξουν υπερχειλίσεις, προειδοποίησαν οι μετεωρολόγοι.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή υλικές ζημιές.

Aerial view of the damage to Bob Hall Pier just a little earlier. The end portion has been ripped away along with other obvious damage. #HurricaneHanna #txwx #Hanna pic.twitter.com/QrBRailxGV — Brian Emfinger (@brianemfinger) July 26, 2020

Μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να έχουν πέσει 45 εκατοστά βροχής σε μια περιοχή που εκτείνεται από το νότιο Τέξας ως τις μεξικανικές πολιτείες Κοαχουίλα και Νουέβο Λεόν αλλά και το βόρειο τμήμα της πολιτείας Ταμαουλίπας. Εξάλλου τα κύματα ενδέχεται να υψώνονται ως το 1,8 μέτρο, πρόσθεσαν οι μετεωρολόγοι.

Χθες το απόγευμα ο Χάνα βρισκόταν περίπου 100 χιλιόμετρα από την πόλη Κόρπους Κρίστι του Τέξας. Η πόλη των 325.000 κατοίκων είναι μία από τις βασικές εστίες της επιδημίας covid-19 στο Τέξας, με περισσότερους από 400 ανθρώπους να νοσηλεύονται λόγω του κοροναϊού.

8 pm. In the middle of a big parking lot. Cool view of #Hurricane #HANNA in all directions. Car is bouncing a sh*tload. pic.twitter.com/ZRiQI62LJf — Josh Morgerman (@iCyclone) July 26, 2020

Οι αρχές της πόλης έχουν κλείσει μουσεία και βιβλιοθήκες, ενώ οι κάτοικοι προετοιμάζονται για τον κυκλώνα, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Προς το παρόν οι υλικές ζημιές μοιάζουν μικρές και έχουν αναφερθεί τοπικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση και κάποιες πλημμύρες.

Ο δήμαρχος του Κόρπους Κρίστι, ο Τζο ΜακΚόμπ, προειδοποίησε τους κατοίκους που ζουν σε περιοχές όπου ενδέχεται να σημειωθούν πλημμύρες να τηρήσουν τους κανόνες προστασίας από την covid-19.

Ντάγκλας και Γκονσάλο

Δύο ακόμη συστήματα ήταν ενεργά χθες, ο κυκλώνας Ντάγκλας που κατευθύνεται προς το αρχιπέλαγος της Χαβάης στον Ειρηνικό και η τροπική καταιγίδα Γκονσάλο κοντά στη Γαλλική Πολυνησία στον Ατλαντικό.

«Η κυβέρνησή μου παρακολουθεί στενά τους κυκλώνες Ντάγκλας κοντά στη Χαβάη και Χάνα που πλήττει το Τέξας», έγραψε στο Twitter o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Εξακολουθούμε να συντονιζόμαστε με τις πολιτείες αυτές, ακούστε τις υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (…) για να προστατεύσετε τις οικογένειές σας και τα υπάρχοντά σας!», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΜΠΕ