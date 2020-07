Ο Ολυμπιακός την περασμένη Κυριακή πανηγύρισε την κατάκτηση του 45ου πρωταθλήματος της ιστορίας του σε μια φαντασμαγορική φιέστα στο Καραϊσκάκη και στο Πασαλιμάνι.

Αυτός που γιόρτασε με τη ψυχή του τον τίτλο ήταν ο Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος του έδωσε να καταλάβει.

Ο γάλλος παικταράς είναι ένας από τους βασικούς λόγους που ο Ολυμπιακός έφτασε μέχρι τον τίτλο, και με ανάρτησή του στο Twitter εξέφρασε την περηφάνια του για όσα κατάφεραν τη φετινή σεζόν οι ερυθρόλευκοι.

Δείτε την ανάρτησή του:

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που φέρνω το τρόπαιο σπίτι και που δίνω στους φιλάθλους του Ολυμπιακού αυτό που τους αξίζει. Τι σεζόν ήταν κι αυτή» αναφέρει χαρακτηριστικά.

So proud to bring this 🏆 home and give to #Olympiacos fans what they deserved. What a season! 🔴⚪️ pic.twitter.com/kDriGjok9z

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) July 21, 2020