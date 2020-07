Ενοχλημένες εμφανίζονται οι αρχές της Σουηδίας με την Ελλάδα μετά τον αποκλεισμό τουριστών μέχρι τουλάχιστον τις 15 Ιουλίου λόγω της πανδημίας του κοροναϊού.

Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας καυτηριάζει την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μην επιτρέπει πτήσεις προς την Ελλάδα, τονίζοντας πως οι πολίτες της χώρα της πρέπει να το σκεφτούν αν είναι σκόπιμο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι.

«Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να μην επιτρέπει τις απευθείας πτήσεις από τη Σουηδία προς την Ελλάδα μέχρι τις 15 Ιουλίου. Η απόφαση αυτή είναι λυπηρή καθώς προκαλεί αβεβαιότητα και ανησυχία στους ταξιδιώτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν από τη Σουηδία στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι.

Το υπουργείο Εξωτερικών θα παραμείνει σε στενή επαφή με την ελληνική κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.

Οι Σουηδοί τουρίστες θα πρέπει να εξετάσουν το αν είναι σκόπιμο να ταξιδέψουν στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Όσοι επιλέξουν να ταξιδέψουν θα πρέπει να προετοιμαστούν διεξοδικά και να μείνουν ενημερωμένοι. Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να διατηρήσουν στενή επαφή με τους ταξιδιωτικούς πράκτορές τους και να ελέγξουν την ασφαλιστική τους κάλυψη.

Τους προτείνουμε ακόμη να κατεβάσουν την εφαρμογή Resklar του υπουργείου και να ενημερώνονται σχετικά με τις ταξιδιωτικές πληροφορίες που παρέχονται από την Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα, στον ιστότοπο Sweden Abroad».

The Greek Government has recently decided not to allow direct flights from Sweden to Greece until after 15 July. This decision is regrettable. It creates uncertainty and concern for travellers who have planned to travel from Sweden to Greece this summer. https://t.co/5s4pMxmnBd

— Ann Linde (@AnnLinde) July 1, 2020