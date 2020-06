Τουλάχιστον εννέα μαχητές πιστοί στο καθεστώς της Δαμασκού, ανάμεσά τους τέσσερις Σύροι, σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη σε αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην κεντρική Συρία, σε περιοχή ελεγχόμενη από τον συριακό στρατό και Ιρανούς, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

«Τουλάχιστον 9 μαχητές σκοτώθηκαν στα πλήγματα, ανάμεσά τους τέσσερις Σύροι», ενώ η εθνικότητα των υπολοίπων πέντε δεν είναι ακόμη γνωστή, ανέφερε η ΜΚΟ, η οποία δεν ήταν επίσης σε θέση να διευκρινίσει αν οι σύροι μαχητές ήταν ενταγμένοι «στις δυνάμεις του καθεστώτος ή στις ιρανικές δυνάμεις».

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε ακόμη πως ο απολογισμός «θα μπορούσε να γίνει βαρύτερος», καθώς υπάρχουν επίσης «τραυματίες σε σοβαρή κατάσταση».

#Syria: footage showing the military base in outskirts of #Masyaf burning after it was destroyed 45 min ago by #Israel. pic.twitter.com/HtsaiYTiN8

— FRUM NEWS REPORT (@FrumNewsReport) June 4, 2020