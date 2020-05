Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις ερχόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, βρέθηκε στο επίκεντρο άλλης μια διαμάχης, καθώς σε συνέντευξή του την Παρασκευή, υποστήριξε πως αν οι Αμερικανοί ψηφοφόροι στηρίξουν τον Τραμπ «δεν είναι μαύροι».

Ο πρώην αντιπρόεδρος έδωσε συνέντευξη στη ραδιοφωνική εκπομπή The Breakfast Club. Ο παρουσιαστής πίεσε τον Μπάιντεν για μια σειρά από ζητήματα, μεταξύ των οποίων και η νομιμοποίηση της μαριχουάνα, αλλά και η επιλογή των συμμάχων του στα πλαίσια της προεδρικής του καμπάνιας.

Μετά την παρέμβαση ενός βοηθού του, ο οποίος κάλεσε τον Μπάιντεν να ολοκληρώσει τη συνέντευξη, ο παρουσιαστής του είπε: «Ακούστε, πρέπει να έρθετε να μας δείτε όταν έρθετε στη Νέα Υόρκη, αντιπρόεδρε Μπάιντεν. Μένει πολύς καιρός μέχρι τον Νοέμβριο. Έχουμε κι άλλες ερωτήσεις».

«Έχετε κι άλλες ερωτήσεις;», απάντησε ο Μπάιντεν. «Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι αν δυσκολεύεστε να αποφασίσετε ανάμεσα σε μένα και στον Τραμπ, τότε δεν είστε μαύροι».

«Δεν έχει σχέση με τον Τραμπ», διαμαρτυρήθηκε ο παρουσιαστής. «Έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλω κάτι για την κοινότητά μου».

«Μα δες το βιογραφικό μου». Του είπε ο Μπάιντεν, ο οποίος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι κανείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την πορεία του επί δεκαετίες ως γερουσιαστής και αντιπρόεδρος.

Θύελλα αντιδράσεων

Τα σχόλια του Μπάιντεν έγιναν αμέσως αντικείμενο κριτικής στα social media, με τους υποστηρικτές του Τραμπ αλλά και σημαντικές προσωπικότητες να παίρνουν μέρος σε αυτή.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τιμ Σκοτ, ο οποίος είναι μαύρος, σημείωσε τον αριθμό των Αφροαμερικανών που ψήφισαν τον Τραμπ το 2016 και δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί λαμβάνουν ως δεδομένη τη μαύρη κοινότητα.

1.3 million black Americans already voted for Trump in 2016. This morning, Joe Biden told every single one of us we “ain’t black.” I’d say I’m surprised, but it’s sadly par for the course for Democrats to take the black community for granted and brow beat those that don’t agree. — Tim Scott (@SenatorTimScott) May 22, 2020

«1,3 εκατομμύρια μαύροι Αμερικανοί ψήφισαν τον Τραμπ το 2016. σήμερα το πρωί, ο Τζο Μπάιντεν είπε σε όλους εμάς ότι «δεν είμαστε μαύροι». Θα έλεγα ότι εκπλήσσομαι, αλλά δυστυχώς είναι συνηθισμένο για τους Δημοκρατικούς να θεωρούν δεδομένη τη μαύρη κοινότητα και να τρομοκρατούν εκείνους που διαφωνούν μαζί τους».

Μία από τους συμβούλους της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, η Μερσέντες Σλαπ, συμμετείχε επίσης στις επικριτικές φωνές και η καμπάνια στράφηκε αμέσως στην αξιοποίηση του περιστατικού.

Η Σλαπ σύγκρινε το συμβάν με τη φορά που η Χίλαρι Κλίντον περιέγραψε ορισμένους από τους υποστηρικτές του αντιπάλου της ως «αξιοθρήνητους».

This is @JoeBiden version of calling Blacks who support Trump “deplorables”. https://t.co/fxZXk5FVbA — Mercedes Schlapp (@mercedesschlapp) May 22, 2020

Η ομάδα Black Voices for Trump, που λειτουργεί συμβουλευτικά στην προεκλογική εκστρατεία του προέδρου, εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τα σχόλια του Μπάιντεν σήμερα το πρωί.

«Ο Μπάιντεν έχει στο ιστορικό του και άλλα περιστατικά υποτίμησης των μαύρων και σήμερα για άλλη μια φορά αποδεικνύει αυτό που ένας αυξανόμενος αριθμός μαύρων Αμερικανών γνωρίζει ανέκαθεν: Ο Τζο Μπάιντεν δεν αξίζει τις ψήφους μας», τόνισε μία εκ των κορυφαίων συμβούλων της εκστρατείας, η Κατρίνα Πίρσον.

Ο Μπάιντεν έχει δεχθεί επικρίσεις στο παρελθόν και για άλλα σχόλιά του που συνδέονται με το ζήτημα της φυλής, όπως όταν αναπολούσε τον «πολιτισμό» που επιδείκνυε κάποτε η γερουσία, αναφερόμενος στη συνεργασία του με δύο γερουσιαστές που ήταν αντίθετοι στην κοινωνική ενσωμάτωση των μαύρων πολιτών.

Ορισμένες φωνές από το κόμμα των Δημοκρατικών εξέφρασαν επίσης την αντίθεσή τους με τα σχόλια του Μπάιντεν.

Oh my god.This is mortifying (on Biden’s behalf for that gratuitous use of “ain’t”) and revolting (on my own behalf) for that condescending racial essentialism. I say this as someone who would vote for my son’s diaper over Trump. https://t.co/nlfDjbgOGx — Thomas Chatterton Williams 🌍 🎧 (@thomaschattwill) May 22, 2020

«Θεέ μου. Είναι τρομακτική και αποκρουστική αυτού του είδους η συγκαταβατική φυλετική ουσιοκρατία. Το λέω ως κάποιος που θα προτιμούσε να ψηφίσει την πάνα του γιου του παρά τον Τραμπ».

Ο Μπάιντεν συνεχίζει την προεκλογική του εκστρατεία από το υπόγειο του σπιτιού του εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας.

Πηγή: www.theguardian.com