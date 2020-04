«Είμαι μια χαρά» δηλώνει μία από τις εθελόντριες στη Μεγάλη Βρετανία στις οποίες έγινε δοκιμή εμβολίου για τον κοροναϊό, απαντώντας σε φήμες που διακινήθηκαν μέσω social media περί θανάτου της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η μικροβιολόγος δρ Ελίζα Γκρανάτο είχε αφήσει την τελευταία της πνοή μετά από επιπλοκές που προέκυψαν από τη δοκιμή του εμβολίου. Η κυβέρνηση ωστόσο διέψευσε το δημοσίευμα, προειδοποιώντας όσους μοιράζονταν το άρθρο πως συμμετέχουν στη διαδικτυακή διακίνηση ενός ανυπόστατου ισχυρισμού.

«Ξυπνάς και ένα fake άρθρο σε έχει για νεκρή… Είμαι μια χαρά» ανέφερε σε tweet της μετά τις φήμες περί θανάτου της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian.

Η Γκρανάτο ήταν μία από τους δύο ανθρώπους που συμμετείχε εθελοντικά την περασμένη Πέμπτη στη δοκιμή, δηλώνοντας ενθουσιασμένη που ήταν μέρος της όλης προσπάθειας.

Το απόγευμα της Κυριακής, μάλιστα, το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας με ανάρτησή του επίσης στο Twitter ανέφερε: «Η είδηση που κυκλοφορεί στα social media και αναφέρει πως η πρώτη εθελόντρια σε δοκιμή εμβολίου στη Βρετανία πέθανε, είναι παντελώς ανυπόστατη».

….and here is Dr Elisa Granato in person. Alive and well pic.twitter.com/Csw1WqmBQa

— Fergus Walsh (@BBCFergusWalsh) April 26, 2020