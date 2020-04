Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε την Παρασκευή το σχέδιο του για μία παγκόσμια συνεργασία για την ανάπτυξη εμβολίων, διαγνωστικών τεστ και θεραπειών κατά του νέου κοροναϊού.

Πρεσβευτές και κύριοι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας του ΠΟΥ είναι ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Μπιλ και η Μελίντα Γκέιτς.

"I am especially grateful to President @EmmanuelMacron, President @vonderleyen and Bill and Melinda Gates for their leadership and partnership in co-hosting the ACT Accelerator.

We’re also grateful for the support of many world leaders, who you will hear from today"-@DrTedros

