Αυξάνεται διαρκώς ο αριθμός τόσο των θανάτων, όσο και των κρουσμάτων από τον κοροναϊό στη Μεγάλη Βρετανία.

Σήμερα, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση 759 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από τον φονικό ιό. Ο αριθμός, αν και είναι αρκετά υψηλός, είναι μικρότερος από τους 823 της χθεσινής ημέρας.

Πλέον ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 18.100.

Την ίδια στιγμή ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο σύνολό τους ανέρχονται σε 133.495, με 4.451 να επιβεβαιώνονται το τελευταίο 24ωρο.

As of 9am 22 April, 559,935 tests have concluded, with 22,814 tests on 21 April.

411,192 people have been tested of which 133,495 tested positive.

As of 5pm on 21 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,100 have sadly died. pic.twitter.com/gFFpwZe1gl

