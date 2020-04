Το Συμβούλιο της Ευρώπης και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στηρίζουν τα κράτη μέλη ώστε να συμπεριλάβουν τους πρόσφυγες επαγγελματίες υγείας στην ανταπόκριση απέναντι στην πανδημία για τον κοροναϊό, όπως σημειώνουν σε κοινή τους ανακοίνωση.

Οι δύο φορείς υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που βρίσκονται σήμερα στην Ευρώπη, οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες και τη σχετική εμπειρία και είναι πρόθυμοι να εμπλακούν και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Ωστόσο, τα περισσότερα επαγγέλματα που σχετίζονται με την υγεία διέπονται από αυστηρούς κανονισμούς και οι αρμόδιες κρατικές υγειονομικές αρχές χρειάζεται να δώσουν την απαραίτητη έγκριση.

