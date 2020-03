Με τον κοροναϊό να έχει φέρει τα πάνω κάτω στις ζωές όλων και να έχει επηρεάσει -σχεδόν- τα πάντα, ήταν αδύνατον το Brexit να… μείνει αλώβητο.

Έτσι, σύμφωνα με δημοσκόπηση του πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία σχεδόν 2 στους 3 πολίτες θέλουν παράταση της μεταβατικής περιόδου, που βρίσκεται σε εξέλιξη από την 1η Φεβρουαρίου και είναι προγραμματισμένη να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να μπορέσει η χώρα να επικεντρωθεί στη «μάχη» κατά του φονικού ιού.

Η δημοσκόπηση, που πραγματοποιήθηκε από το αντιBrexit κίνημα Best for Britain και την αντιρατσιστική ομάδα Hope Not Hate σε 2,022 ανθρώπους, έδειξε πως το 64% των ερωτηθέντων συμφωνούσαν στην πρόταση «η κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει παράταση της μεταβατικής περιόδου, ώστε να επικεντρωθεί στη μάχη κατά του κοροναϊού», σε αντίθεση με το 36% που συμφώνησε στην πρόταση «η μεταβατική περίοδος του Brexit πρέπει να ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου είτε υπάρχει συμφωνία, είτε όχι».

Το αίτημα του κινήματος Best for Britain για παράταση της μεταβατικής περιόδου βρίσκει πολλούς υποστηρικτές στη Βρετανία, μεταξύ αυτών και των κυβερνήσεων της Σκωτίας και της Ουαλίας.

Παράλληλα, στην ίδια δημοσκόπηση το 65% δήλωσε πως επιθυμεί η κυβέρνηση να επιδιώξει να ενταχθεί στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης της ΕΕ για ιατρικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

«Δεν είναι λογικό να αναμένουμε ότι θα έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ μέχρι το τέλος του έτους, ενώ θα αντιμετωπίσουμε μια πολεμική έκτακτη ανάγκη. Ούτε είναι επιθυμητό» είπε η CEO της οργάνωσης Best for Britain, Ναόμι Σμιθ.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν την κυβέρνηση να προχωρήσει με τη καταπολέμηση του κοροναϊού, ώστε να σωθούν οι ζωές και να αποκατασταθεί η κανονικότητα όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Η χώρα δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει δύο θύελλες αυτή τη στιγμή« συμπλήρωσε.

«Τα συστήματα της ΕΕ, όπως το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και αντίδρασης και το πρόγραμμα προμήθειας αναπνευστήρων, αποτελούν κρίσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση αυτής της επείγουσας κρίσης της δημόσιας υγείας» είπε από την πλευρά του ο υπεύθυνος του Hope Not Hate, Νικ Λόουλες.

«Η κυβέρνηση πρέπει να βάλει στην άκρη την πολιτική και να επιδιώξει επειγόντως τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα. Θα ήταν ανόητο από ιδεολογία να παρεμποδίσει τα πρακτικά μέτρα για να κρατήσει τους ανθρώπους ασφαλείς» κατέληξε.

Σημειώνεται ότι η Βρετανία είναι μια από τις χώρες που βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα του κοροναϊού, αφού μετράει 17,089 κρούσματα και 1,019 νεκρούς.

Μάλιστα, με την εγκληματική καθυστέρηση του Μπόρις Τζόνσον στη λήψη μέτρων οι ειδικοί αναμένουν ραγδαία εξάπλωση τόσο των κρουσμάτων, όσο και των θανάτων.