Στην τραγική κατάσταση που επικρατεί στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τους χιλιάδες στοιβαγμένους ανθρώπους αναφέρθηκε ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, μετά τη συνάντησή του με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Μπορέλ, στέλνοντας σαφές μήνυμα στον Ερντογάν και μιλώντας ξεκάθαρα για οργανωμένη επιχείρηση της Τουρκίας να στείλει πρόσφυγες και μετανάστες στα σύνορα της Ελλάδας και παράλληλα της Ευρώπης, ξεκαθάρισε ότι είπε στον τούρκο πρόεδρο πως η κατάσταση στα σύνορα με την Ελλάδα είναι απαράδεκτη, καθώς και ότι η Τουρκία δεν πρέπει να ενθαρρύνει περαιτέρω μετακινήσεις μεταναστών προς τα σύνορα με κράτη της ΕΕ.

Ο Μπορέλ, μιλώντας έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, περιέγραψε τη συνάντησή τους ως μακρά και ωφέλιμη.

With @JanezLenarcic we were received by Vice-President @fuatoktay this morning for a frank exchange on the situation in #Idlib and EU-Turkey relations. pic.twitter.com/ueEjJiJ0vc — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 4, 2020

Περισσότεροι από 10.000 μετανάστες προσπαθούν να παραβιάσουν τα σύνορα προς την Ελλάδα από την περασμένη Πέμπτη που η Τουρκία ανακοίνωσε ότι δεν θα συμμορφώνεται πλέον προς τη συμφωνία του 2016 με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είχε στόχο να σταματήσουν οι ροές της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη με αντάλλαγμα την καταβολή στην Τουρκία αρωγής ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εξάλλου ο Μπορέλ δήλωσε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποδεσμεύσει επείγουσα βοήθεια 170 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία.

Από το ποσό αυτό, 60 εκατ. ευρώ θα αφιερωθούν στη βορειοδυτική Συρία που μαστίζεται από σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, δήλωσε ο Μπορέλ στη συνέντευξη που έδωσε στην Άγκυρα αφού συναντήθηκε με τούρκους αξιωματούχους.

Met w Foreign Minister @MevlutCavusoglu. The EU & Turkey have to work together to face common challenges and find solutions. Unilateral actions by Turkey are an obstacle to developing relations of trust, which are needed today more than ever. Lives of people cannot be put at risk pic.twitter.com/xhGIrMPF0B — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 4, 2020

«Ζωές ανθρώπων μπορεί να κινδυνεύσουν»

Παράλληλα, ο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εργασθεί με την Τουρκία για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης στη Συρία.

Παράλληλα, προειδοποίησε πως η απόφαση της Άγκυρας να ανοίξει τα σύνορά της προς την Ευρώπη υπονομεύει την εμπιστοσύνη.

«Μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης, οι οποίες χρειάζονται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ. Ζωές ανθρώπων μπορεί να κινδυνεύσουν» έγραψε ο Μπορέλ στο Twitter έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών στην Άγκυρα, μεταξύ άλλων και με τους υπουργούς Εξωτερικών, Άμυνας και Εσωτερικών της Τουρκίας.

🇪🇺🇹🇷Met with Minister of Interior @SuleymanSoyluEN to discuss situation on EU – Turkey border. Pressure and unilateral action are not an answer. We need to work hand in hand to address common challenges, for the benefit of both Turkey and the EU. pic.twitter.com/eUvJSVDK78 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) March 3, 2020

Οι δύο πλευρές συζήτησαν περαιτέρω αρωγή εκ μέρους της ΕΕ για να βοηθηθεί η Τουρκία να αντιμετωπίσει «τις προκλήσεις που απορρέουν από την κατάσταση στη Συρία», σύμφωνα με δήλωση της ΕΕ. Με τη σειρά της, η ΕΕ αναμένει από την Άγκυρα «να τηρήσει τις υποχρεώσεις της» βάσει της συμφωνίας του 2016 μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας για τη μετανάστευση.

Η ΕΕ ανακοίνωσε επίσης επιπλέον 170 εκατ. ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για τους πιο ευάλωτους στη Συρία, περιλαμβανομένων 60 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης στη βορειοδυτική Συρία.