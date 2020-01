Αυξάνει την πίεση το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας στη Λιβύη, με τα λιβυκά ΜΜΕ να δημοσιεύουν φωτογραφίες από τουρκικά πλοία που έχουν προσεγγίσει το λιμάνι της Τρίπολης, αποβιβάζοντας στρατιώτες και στρατιωτικό υλικό.

Οι δύο τουρκικές φρεγάτες έκαναν την εμφάνιση τους ανοιχτά της πρωτεύουσας Τρίπολης, όπου είναι η έδρα της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας του πρωθυπουργού, Φαγιέζ αλ Σαράζ, τον οποίο στηρίζει ο Τούρκος πρόεδρος, Ταγίπ Ερντογάν.

Οι φρεγάτες ήταν ορατές από την ακτή και το Libya Review έδωσε στη δημοσιότητα τις φωτογραφίες.

Two Turkish Navy Gabya class frigates have appeared off the coast Libyan capital Tripoli. #Libya pic.twitter.com/guF1PtfASL

Μάλιστα στον ανεπίσημο λογαριασμό του Λιβυκού Εθνικού Στρατού LNA στο Twitter αναφέρεται: «Τουρκικές μονάδες και άρματα μάχης αποβιβάστηκαν στην Τρίπολη και με προστασία από τις ταξιαρχίες Αλναβάσι και Αλράντα κινούνται προς την αεροπορική βάση της Μιτίγκα».

Intelligence Reports :

Turkish unites and tanks have landed in #Tripoli with the protection of AlNawasi and AlRada and moving to Maitiga airbase #GNA .#Libya #Algeria #Tunisa #Egypt #Greece #Itlay #France.

— M.LNA (@LNA2019M) January 29, 2020