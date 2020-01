Επίθεση με πυροβολισμούς σημειώθηκε στο Κολοράντο των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, μεταξύ αυτών και ανήλικοι, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Aurora οι Αρχές πιστεύουν ότι το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια πάρτι σε διαμέρισμα.

#APDAlert (1/2)

Officers are on scene near Iliff/Buckley where multiple people have been shot.

All parties have been transported to the hospital and are receiving treatment.

5 total victims (3 juveniles, 2 adults), all in serious condition but expected to survive. pic.twitter.com/VorzS5Y5dz

— Aurora Police Dept (@AuroraPD) January 12, 2020