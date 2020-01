Ξεκίνησε στο Ιράν η ταφή του δολοφονηθέντος στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί σε νεκροταφείο στη γενέτειρά του, την πόλη Κερμάν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Υπενθυμίζεται πως η τελετή ταφής καθυστέρησε, όταν σημειώθηκε ποδοπάτημα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Σουλεϊμανί.

«Πριν από λίγα λεπτά η σορός του μεταφέρθηκε στο τμήμα ταφής των μαρτύρων στο κοιμητήριο του Κερμάν» μεταδίδει το IRNA, επισημαίνοντας ότι ξεκίνησε η τελετή.

Τουλάχιστον πενήντα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το ποδοπάτημα που σημειώθηκε ανάμεσα στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για την κηδεία του δολοφονηθέντος ιρανού στρατιωτικού διοικητή Κασέμ Σουλεϊμανί στη γενέτειρά του, με αποτέλεσμα ο ενταφιασμός του να αναβληθεί, μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στη νοτιοανατολική πόλη Κερμάν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον στρατηγό Κασέμ Σουλεϊμανί, η δολοφονία του οποίου από πλήγμα μη επανδρωμένου αεροσκάφους των ΗΠΑ την περασμένη Παρασκευή βύθισε την περιοχή σε νέα κρίση και αύξησε τους φόβους για μια ευρύτερη σύγκρουση.

Υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πως η Τεχεράνη εξετάζει διάφορα σενάρια για να εκδικηθεί τη δολοφονία του. Άλλοι υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η απάντηση του Ιράν θα είναι ανάλογη, αλλά το ίδιο θα επιλέξει την ώρα και τον τόπο.

Το σημερινό ποδοπάτημα σημειώθηκε εν μέσω κοσμοσυρροής με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 213, είχε δηλώσει νωρίτερα αξιωματούχος των υπηρεσιών εκτάκτων περιστατικών στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA μετέδωσε πως η ταφή του Σουλεϊμανί αναβλήθηκε αλλά δεν ανέφερε πόσο θα καθυστερήσει.

«Σήμερα λόγω του συνωστισμού του πλήθους συμπολίτες μας τραυματίστηκαν και άλλοι έχασαν τη ζωή τους», ανακοίνωσε στην κρατική τηλεόραση ο Πιρ Χοσέιν Κουλιβάντ.

Η σορός του Σουλεϊμανί, ενός εθνικού ήρωα που ο θάνατός του έχει ενώσει πολλούς Ιρανούς, είχε μεταφερθεί σε ιρακινές και ιρανικές πόλεις προτού φθάσει στη Κερμάν για να ενταφιαστεί.

