Την επίσημη επανέναρξη των εργασιών ανοικοδόμησης του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν, όπου βρίσκονταν οι Δίδυμοι Πύργοι, ανακοίνωσαν ο κυβερνήτης της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, στην πρώτη τους συνάντηση μετά την εκλογή του Ελπιδοφόρου ως νέου Αρχιεπισκόπου Αμερικής τον Ιούνιο του 2019.

Την ανοικοδόμηση του ναού έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας νέος μη κερδοσκοπικός φορέας, ανεξάρτητο συμβούλιο 13 μελών, με την επωνυμία «οι Φίλοι του Αγίου Νικολάου».

Ο γνωστός αρχιτέκτονας Σαντιάγκο Καλατράβα έχει αναλάβει τον σχεδιασμό του νέου ναού.

O ναός είχε καταστραφεί ολοσχερώς όταν τον καταπλάκωσε ο νότιος πύργος κατά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Στόχος είναι να επιτευχθεί η ολοκλήρωσή του το 2021, όταν συμπληρώνονται 20 χρόνια από την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου.

«Η ανοικοδόμηση της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου, που καταστράφηκε την 11η Σεπτεμβρίου, είναι μια στιγμή συνάντησης και θεραπείας όχι μόνο για την Ορθόδοξη κοινότητα, αλλά για όλους τους κατοίκους της Νέας Υόρκης που έζησαν εκείνη την τρομακτική ημέρα», δήλωσε ο κυβερνήτης Άντριου Κουόμο.

