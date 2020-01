Μια από τις χειρότερες περιόδους στην ιστορία της βιώνει η Αυστραλία, με τουλάχιστον 15 άτομα μέχρι στιγμής να έχουν βρουν βρει τραγικό θάνατο, εκατοντάδες σπίτια να έχουν καταστραφεί και εκατομμύρια στρέμματα να έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Και το χειρότερο; Το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει ακόμη.

Αυτή την εβδομάδα, χιλιάδες κάτοικοι και παραθεριστές στη νοτιοανατολική Αυστραλία αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τα σπίτια τους στις ακτές, καθώς οι πυρκαγιές έχουν περικυκλώσει την περιοχή. Στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη αναπτύχθηκαν την Τετάρτη προκειμένου να παραδώσουν νερό, φαγητό και καύσιμα στις πόλεις που έχουν αποκλειστεί από τις πυρκαγιές.

Οι ζεστές, ξηρές συνθήκες που συνέβαλαν στο ξέσπασμα των πυρκαγιών δεν είναι κάτι καινούριο στην Αυστραλία. Εδώ ωστόσο εντοπίζεται ο λόγος που η περίοδος αυτή είναι τόσο καταστροφική.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι υψηλές θερμοκρασίες, η εκτεταμένη ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι αποτελούν εκρηκτικό «κοκτέιλ» που συμβάλλει στη δημιουργία των καταστροφικών πυρκαγιών.

Μάλιστα, ισχυρό κύμα καύσωνα έπληξε το μεγαλύτερο μέρος της χώρας στα μέσα Δεκεμβρίου, με το θερμόμετρο να αγγίζει τους 42 βαθμούς Κελσίου. Το κύμα καύσωνα συνεχίζεται και αυτή την εβδομάδα στη νοτιοανατολική Αυστραλία, με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 41 βαθμούς Κελσίου στην Καμπέρα.

Οι υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες έρχονται σε συνέχεια της ξηρότερης άνοιξης που καταγράφηκε. Η ξηρασία έπληξε τις πιο παραγωγικές αγροτικές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένων μερικών από αυτές που τώρα καίγονται.

Οι πυρκαγιές έχουν κάψει μεγάλο μέρος της χώρας τους τελευταίους μήνες, με την ανατολική ακτή της Αυστραλίας να έχει πληγεί περισσότερο. Στις αρχές Νοεμβρίου, 1.500 πυροσβέστες μάχονταν σε 70 πυρκαγιές στη Νέα Νότια Ουαλία, τη νοτιοανατολική πολιτεία που περιλαμβάνει το Σίδνεϊ.

Στις 11 Νοεμβρίου, η πολιτεία εξέδωσε για πρώτη φορά κατά τη δεκαετία σήμα μεγάλης επικινδυνότητας, όπου μεταξύ άλλων τόνιζε ότι το υπάρχον σύστημα προειδοποίησης έχει τεθεί σε απόλυτη ισχύ. Στο Σίδνεϊ, το οποίο εξέδωσε πλήρη απαγόρευση για την πυρκαγιά, πυκνός καπνός σχηματίστηκε στον ουρανό και η ποιότητα του αέρα υπήρξε μεταξύ των χειρότερων στον κόσμο.

Την Τρίτη, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από φωτογραφίες με την ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική και ανθρώπους να καταφεύγουν σε παραλίες μεταξύ Σίδνεϊ και Μελβούρνης.

Seven shocking facts from Australia's wildfires.

From flames higher than the Sydney Opera House to 450 million animals killed, these are the devastating fires in numbers. pic.twitter.com/cmmlOUPhJL

— Channel 4 News (@Channel4News) January 1, 2020