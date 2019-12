Την επίσπευση των διαδικασιών που αφορούν στην αποστολή τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη δρομολογεί η τουρκική κυβέρνηση.

Οπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα με έκτακτη ενημέρωση, η προεδρία έστειλε στο κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Λιβύη, με τον υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, να προϊδεάζει νωρίτερα γι’ αυτή την κίνηση.

Ο Τσαβούσογλου μίλησε στους δημοσιογράφους αφού συναντήθηκε με τους ηγέτες της αντιπολίτευσης επιδιώκοντας να λάβει την υποστήριξή τους προς το νομοσχέδιο.

Το νομοσχέδιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, πρόκειται να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο την προσεχή Πέμπτη.

Η τουρκική κυβέρνηση, για να πάρει την άδεια να αναπτύξει μάχιμα στρατεύματα στη Λιβύη, πρέπει να επιτύχει την έγκριση από το κοινοβούλιο μιας χωριστής εντολής, όπως γίνεται κάθε χρόνο για την αποστολή στρατιωτικών στο Ιράκ και στη Συρία. Αυτός είναι ο στόχος του νομοσχεδίου που εστάλη σήμερα στο κοινοβούλιο.

