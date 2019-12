ingr > Κόσμος > Πέθανε η συνθέτρια Allee Willis

Η μεγαλύτερη επιτυχία της Alee Willis ήταν αναμφισβήτητα το τραγούδι «I’ll Be There for You» των The Rembrandts, το οποίο έγινε το μουσικό θέμα της αγαπημένης σειράς «Τα Φιλαράκια».