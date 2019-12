Με άνετη πλειοψηφία 124 ψήφων εγκρίθηκε το νομοσχέδιο περί της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που εισηγήθηκε η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον.

Το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε επί της αρχής από τη Βουλή των Κοινοτήτων ανοίγει το δρόμο για υλοποίηση του Brexit στις 31 Ιανουαρίου 2020.

Συγκεκριμένα, 358 βουλευτές τάχθηκαν υπέρ και 234 εναντίον του νομοσχεδίου στη δεύτερη ανάγνωσή του.

Σημειώνεται ωστόσο, ότι το αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο δεδομένης της ευρείας πλειοψηφίας που εξασφάλισε το κυβερνών Συντηρητικό Ενωτικό Κόμμα στις βουλευτικές εκλογές της 12ης Δεκεμβρίου.

Το βρετανικό κοινοβούλιο θα διακόψει τη λειτουργία του για τις γιορτές των Χριστουγέννων και θα συνεχίσει τη διαδικασία έγκρισης του νομοσχεδίου, στις επιτροπές, στις αρχές Ιανουαρίου 2020.

Ύστερα από τρεις αναβολές του Brexit, τριάμισι χρόνια πολιτικής κρίσης και δύο εκλογές, οι Βρετανοί βουλευτές ξεκίνησαν σήμερα τη διαδικασία υιοθέτησης της συμφωνίας εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση που διαπραγματεύθηκε ο Μπόρις Τζόνσον, ανοίγοντας την πόρτα σε ένα διαζύγιο στα τέλη Ιανουαρίου.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 11 το βράδυ (τοπική ώρα) της 31ης Ιανουαρίου 2020.

