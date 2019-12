View this post on Instagram

Lapset ja nuoret valtasivat tänään valtioneuvoston Lapsen oikeuksien päivän ja YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Ilmastotyöpajassa nuoret puhuivat painavaa asiaa 🌱🌍 #valtioneuvostonvaltaus #lapsenoikeudet #LOS30 Kuva: Kosti Keistinen/Valtioneuvoston kanslia