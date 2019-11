Δύο άμαχοι σκοτώθηκαν και μερικοί τραυματίστηκαν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Δαμασκού, μετέδωσαν σήμερα τα συριακά μέσα ενημέρωσης.

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιχάι Αντραΐ είχε ανακοινώσει μέσω Twitter ότι: «Μαχητικά αεροσκάφη επέδραμαν εναντίον δεκάδων στρατιωτικών στόχων που ανήκαν στην ιρανική Δύναμη Κουντς και στον συριακό στρατό εντός της συριακής επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων πυραύλων εδάφους-αέρος, αρχηγείων, αποθηκών όπλων και στρατιωτικών βάσεων, σε αντίδραση για τη χθεσινή εκτόξευση ρουκετών από τη Συρία εναντίον του Ισραήλ».

Η Δύναμη Κουντς — επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης, ειδικού σώματος των ιρανικών ένοπλων δυνάμεων — φέρεται να εκτελεί επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

«Θεωρούμε το συριακό καθεστώς υπεύθυνο για τις ενέργειες στο συριακό έδαφος και το προειδοποιούμε να μην επιτρέψει να εξαπολυθούν άλλες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ», τόνισε ο ισραηλινός στρατός σε ανάρτησή του στο Twitter.

As a retaliation to the rockets fired from #Syria to #Israel early morning yesterday, the Israeli Air Force attacked a few hours ago dozens of Iranian targets in the greater #Damascus area. pic.twitter.com/Ny2l37rLPY

— Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) November 20, 2019