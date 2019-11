Η ποδηλάτισσα η οποία απολύθηκε επειδή ύψωσε το μεσαίο της δάχτυλο στον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ την προσπερνούσε η αυτοκινητοπομπή του, εξεγέγη στη Βιρτζίνια.

Η χειρονομία της Τζούλι Μπρίσκμαν είχε γίνει viral το 2017, με αποτέλεσμα να χάσει τη δουλειά της.

Σύμφωνα με το BBC, η ανύπαντρη μητέρα κατάφερε να συγκεντρώσει στις εκλογές, που πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις Πολιτείες των ΗΠΑ Κεντάκι, Βιρτζίνια, Μισισιπή και Νιού Τζέρσι- περισσότερο από το 52% των ψήφων και εξελέγη ως εκπρόσωπος της κομητείας Λάουντουν.

Η φωτογραφία της Μπρίσκμαν να κάνει ποδήλατο και να υψώνει το μεσαίο της δάχτυλο, ενώ την προσπερνούσε η αυτοκινητοπομπή του Τραμπ, είχε κάνει τον Οκτώβριο του 2017 το γύρο του διαδικτύου.

Λίγο αργότερα, η ίδια χρησιμοποίησε τη συγκεκριμένη φωτογραφία ως εικόνα προφίλ στους λογαριασμούς της στα social media.

Ωστόσο, η εταιρεία όπου εργαζόταν χαρακτήρισε τη φωτογραφία «αισχρή και χυδαία» και την απέλυσε επειδή παραβίαζε τις πολιτικές της για τα social media.

Η Τζούλι Μπρίσκμαν, η οποία εργαζόταν σε τμήμα μάρκετινγκ και επικοινωνίας για έξι μήνες, είπε τότε πως δεν μετάνιωσε που έκανε την χειρονομία.

A viral @AFP photo taken in the fall of 2017 shows a cyclist flipping off Donald Trump's presidential convoy. The image cost Juli Briskman, the cyclist, her job. Two years later, she is jumping headfirst into politics and is running for local office pic.twitter.com/fduAgLNnfM

Το βράδυ της Τρίτης γιόρτασε την εκλογική νίκη της με ένα μήνυμα στο Twitter, που παρέπεμπε στην περιβόητη φωτογραφία της. Μάλιστα, συνοδευόταν από το μήνυμα: «Δεν είναι αυτό γλυκιά δικαιοσύνη;»

Η ίδια δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως στην προεκλογική εκστρατεία της είχε δώσει έμφαση στην εκπαίδευση, τα δικαιώματα των γυναικών και περιβαλλοντικά θέματα.

«Η καμπάνια μου έδειχνε πως είμαι κάτι περισσότερο από ένα άτομο που καβάλησε μια μέρα το ποδήλατο και ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο στον Τραμπ» είπε η Μπρίσκμαν.

As it turns out, Briskman’s district includes a certain golf course owned by a certain president.

“Isn’t that sweet justice?” she asked, her cackle suggesting that she knew the answer to her own question.https://t.co/DNr7SuzLFp

— Juli Briskman (@julibriskman) November 6, 2019