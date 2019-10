Τουλάχιστον ένας άνθρωπος, ένας μαθητής, σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε σήμερα το νησί Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες, που είχε ήδη δοκιμαστεί πρόσφατα από μεγάλο σεισμό.

Ο σημερινός σεισμός ήταν αισθητός για ένα λεπτό σε κάποιες περιοχές του μεγάλου αυτού νησιού του αρχιπελάγους των Φιλιππινών. Τρομοκρατημένοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους μετά τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος ταρακούνησε κτίρια και προκάλεσε ζημιές σε πολλές πολυκατοικίες, σπίτια και σχολεία.

Strong shaking seen inside of a building from the magnitude 6.6 earthquake that struck not too long ago in the Philippines… #lindol #linog pic.twitter.com/Lb56folW8w

— Mikey 🇷🇴 (@MambaMike13) October 29, 2019