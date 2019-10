Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,6 βαθμών έπληξε σήμερα το νησί Μιντανάο, μια περιοχή των νότιων Φιλιππίνων που είχε ήδη δοκιμαστεί πρόσφατα από μεγάλο σεισμό, σύμφωνα με τις αρχές, κατά τις οποίες υπάρχουν ακόμη ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες για τραυματίες.

Τρομοκρατημένοι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους μετά τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος ταρακούνησε κτίρια.

Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης βρισκόταν στην ίδια περιοχή όπου έγινε ο σεισμός 6,4 βαθμών πριν από λιγότερες από δύο εβδομάδες που είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), το οποίο διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι.

Αρχικά, το USGS είχε εκτιμήσει ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών.

Μια αίθουσα δημόσιων συγκεντρώσεων του δήμου Τουλουνάν, κοντά στο επίκεντρο, «καταστράφηκε», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο δήμαρχος της πόλης Ρεουέλ Λιμπουνγκάν.

«Λάβαμε πληροφορίες για τραυματίες, αλλά ακόμη περιμένουμε να επιβεβαιωθούν», πρόσθεσε.

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται πάνω στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου οι κινήσεις και οι συγκρούσεις τεκτονικών πλακών προκαλούν συχνά σεισμούς και έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Strong shaking seen inside of a building from the magnitude 6.6 earthquake that struck not too long ago in the Philippines… #lindol #linog pic.twitter.com/Lb56folW8w

— Mikey 🇷🇴 (@MambaMike13) October 29, 2019