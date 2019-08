Ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο χθες Τετάρτη οι υπογραφές κάτω από το αίτημα πολιτών να ακυρωθεί η απόφαση του πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον να ανασταλεί για έναν μήνα και πλέον η λειτουργία του κοινοβουλίου, ως τα μέσα Οκτωβρίου, ήτοι δύο εβδομάδες πριν από την ημερομηνία του Brexit, καταγράφεται στον ιστότοπο όπου υποβάλλονται και καταμετρώνται.

Το αίτημα, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Βουλής των Κοινοτήτων, είχε συγκεντρώσει 450.000 υπογραφές ως χθες στις 18:30, συνεπώς είχε ξεπεράσει κατά πολύ το όριο των 100.000 υπογραφών που απαιτούνταν για να διεξαχθεί μια —μάλλον ακαδημαϊκή— συζήτηση για το θέμα. Η απόφαση του Τζόνσον, με την έγκριση της βασίλισσας, προκάλεσε οργή στην αντιπολίτευση.

Το απόγευμα της Τετάρτης ο Βασίλισσα Ελισάβετ ενέκρινε την αναστολή του βρετανικού κοινοβουλίου για ένα μήνα, βυθίζοντας ακόμα περισσότερο την Βρετανία στην πολιτική κρίση.

Η βασίλισσα της Βρετανίας, έκανε δεκτό το αίτημα του πρωθυπουργού της χώρας Μπόρις Τζόνσον για κλείσιμο της Βουλής των Κοινοτήτων μέχρι τις 14 Οκτωβρίου.

Η είδηση έσκασε σαν… κεραυνός εν αιθρία το πρωί της Τετάρτης, με τον Πρωθυπουργός της χώρας να ζητάει την αναστολή της λειτουργίας του κοινοβουλίου με προφανή στόχο να περιορίσει πιθανή κοινοβουλευτική πρωτοβουλία για καθυστέρηση του Brexit που είναι προγραμματισμένο για τις 31 Οκτωβρίου και ο ίδιος έχει δηλώσει ότι είναι και η ημερομηνία που η Βρετανία θα αποχωρήσει από την ΕΕ ότι και αν συμβεί.

Η μόνη που μπορούσε να το σταματήσει αυτό ήταν η Βασίλισσας, η οποία ωστόσο τάχθηκε υπέρ του πρωθυπουργικού αιτήματος, αγνοώντας την γενική κατακραυγή από την αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός έστειλε επιστολή σε όλους τους βουλευτές εξηγώντας το σχέδιο του για το κλείσιμο της Βουλής τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

«Πιστεύω ότι είναι υψίστης σημασίας οι ψηφοφορίες-κλειδιά που σχετίζονται με την Ομιλίας της Βασίλισσας και οποιαδήποτε συμφωνία με την ΕΕ να γίνουν σε μία στιγμή κατά την οποία οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι θα είναι σε θέση να κρίνουν το πρόγραμμα της κυβέρνησης», αναφέρεται σε σημείο της επιστολής του Τζόνσον.

