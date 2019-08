Αριθμός ρεκόρ πυρκαγιών καταγράφεται φέτος για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου, του σημαντικότερου πνεύμονα του πλανήτη και καταφυγίου για τρία εκατομμύρια είδη της χλωρίδας και της πανίδας της γης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Ινστιτούτο Διαστημικών Ερευνών της Βραζιλίας (INPE) η χώρα βιώνει το μεγαλύτερο κύμα πυρκαγιών της τελευταίας 5ετίας. Οι δορυφόροι της υπηρεσίας έχουν καταγράψει μια αύξηση της τάξεως του 84% στον αριθμό των εκδηλώσεων πυρκαγιών συγκριτικά με την ίδια περίοδο το 2018.

Ο κακός καιρός και οι πυρκαγιές, που καίνε επί μέρες απέραντες εκτάσεις, έχουν απλωθεί στις πολιτείες του Άκρε, της Ροντόνια, του Μάτο Γκρόσο και του Μάτο Γκρόσο ντο Σουλ—φθάνοντας έως την τριπλή μεθόριο της Βραζιλίας, με τη Βολιβία και την Παραγουάη—ήταν οι κύριοι λόγοι για το νέφος τέφρας που απλώθηκε πάνω από το Σάο Πάολο.

Στο συγκλονιστικό βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το Russian Today φαίνεται το Σάο Πάολο να πνίγεται στο σκοτάδι, παρά το γεγονός ότι το βίντεο έχει τραβηχτεί μέρα μεσημέρι…

#Brazil’s largest city was plunged into darkness as thick plumes of black smoke from #Amazon forest fires blocked out sunlight

Conservationists accuse #Bolsonaro of encouraging farmers to clear the land by setting fire to it. pic.twitter.com/jW55InZBRW

— RT (@RT_com) August 21, 2019