Βυθισμένο στο πένθος βρίσκεται το Γκιλρόι της Καλιφόρνια, έπειτα από την τραγωδία που σημειώθηκε χτες, Κυριακή, σε φεστιβάλ της περιοχής, όταν άντρας άνοιξε πυρ.

Συνολικά, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ άλλοι 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης, Σκοτ Σμίδι.

Στον απολογισμό συμπεριλαμβάνεται και ο δράστης, αλλά και ένα εξάχρονο αγόρι.

Το αγόρι, ονόματι Στέφεν Ρομέρο, ήταν ο πρώτος από τα θύματα του δράστη που αναγνωρίστηκε.

Μεταξύ των πολλών τραυματιών ήταν η μαμά και η γιαγιά του αγοριού. Ο πατέρας του μίλησε στο Kron 4.

Η μαμά του αγοριού πυροβολήθηκε στην κοιλιά και το χέρι. Η μητέρα και η γιαγιά αναμένεται να επιβιώσουν.

Ενα 7χρονο αγόρι, ένας από τους πολλούς που παρευρέθησαν στο φεστιβάλ, περιέγραψε τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε.

«Νόμιζα ότι θα πέθαινα» αναφέρει χαρακτηριστικά στο KPIX 5.

"I thought I was going to die". That's what this 7yo boy told our @lenKPIX after he witnessed the #GilroyShooting https://t.co/GTqpAzv4Wb pic.twitter.com/m6DPZdrnCN

Ενας άλλος μάρτυρας ανέφερε στο CBS News ότι άκουσε δύο πυροβολισμούς οι οποίοι ακούστηκαν τη στιγμή που ξεκινούσε η συναυλία, νομίζοντας πως ήταν μέρος του φεστιβάλ.

“As soon as the gunfire started, everybody scattered and people were yelling for their kids,” recounts a survivor of the Gilroy Garlic Festival shooting in California. https://t.co/WGMjpfyXpP pic.twitter.com/tmk86F0Vz6

— CBS News (@CBSNews) July 29, 2019