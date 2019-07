Νεκρός είναι ο ένοπλος που άνοιξε πυρ στο Γκιλρόϊ της Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στο φεστιβάλ σκόρδου στοιχίζοντας την ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας τουλάχιστον 15 άτομα.

Οι αρχές ανέφεραν χαρακτηριστικά πως δεν αποκλείεται ο βασικός δράστης να είχε και συνεργό γι΄αυτό ζήτησαν από τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση.

Συνολικά οι νεκροί, μαζί με τον δράστη, είναι τέσσερις, ενώ θεωρείται πως υπήρχε κι άλλος δράστης, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει.

«Είναι απίστευτα θλιβερό και αποκαρδιωτικό μια εκδήλωση που κάνει τόσο μεγάλο καλό στην κοινότητα να αμαυρώνεται από μια τραγωδία όπως αυτή», είπε ο ο επικεφαλής της αστυνομίας της πόλης Σκοτ Σμίδι.

Τα κίνητρα του ενόπλου δεν είναι ακόμη σαφή.

Τα βίντεο του τρόμου

Σοκάρουν τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και τραβήχτηκαν από παρευρισκόμενους του φεστιβάλ την ώρα που ο δράστης είχε ανοίξει πυρ στο πλήθος.

yo somebody was shooting at the gilroy garlic festival. be safe pic.twitter.com/B39ZIYe8wr — niah ㊝ (@wavyia) July 29, 2019

My heart is still beating hard, just had to run for my life at #gilroygarlicfestival #Activeshooter one girl broke her leg running to our bus #KTVU pic.twitter.com/L1u3yolLDx — SIMPLY NICOLE (@coliemackin) July 29, 2019

"I thought he's coming behind me." Eyewitness Kaila Riccardi was scared the #GilroyActiveShooter was near her as she struggled to run away #GilroyGarlicFestival More via @business: https://t.co/4KyNmLy7hI pic.twitter.com/8uU33nNFub — Bloomberg TicToc (@tictoc) July 29, 2019

Πυροβολούσε με τουφέκι

Σοκ προκαλούν και οι μαρτυρίες όσων πήγαν εκεί με τους αγαπημένους τους ανθρώπους για διασκεδάσουν και εν τέλει έζησαν τον απόλυτο τρόμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες ο δράστης ήταν ένας λευκός άνδρας, περίπου στα 35 και πυροβολούσε με ένα τουφέκι, είπε στο NBC η Τζουλίσα Κουντέρας.

«Όλα έγιναν γρήγορα, είπε η ίδια. «Τον έβλεπα να πυροβολεί προς κάθε κατεύθυνση. Δεν στόχευε κάποιον συγκεκριμένα. Πυροβολούσε δεξιά, αριστερά, δεξιά, αριστερά. Ήταν απόλυτα προετοιμασμένος για ό,τι έκανε», πρόσθεσε.

Ένας μάρτυρας στο NBC είπε πως αισθάνθηκε μια σφαίρα να περνά δίπλα από το κεφάλι του και όταν γύρισε και είδε έναν άνθρωπο στο έδαφος, άρχισαν όλοι να τρέχουν πανικόβλητοι. Αλλος πως είδε ένα παιδί να πέφτει στο έδαφος από σφαίρα και τον κόσμο να πηδάει φράχτες για να γλιτώσει.

Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που σε tweet του ανέφερε: «Οι αρχές επιβολής του νόμου είναι στο σημείο των πυροβολισμών στο Γκιλρόι της Καλιφόρνια. Πληροφορίες ότι ο δράστης δεν έχει συλληφθεί. Να προσέχετε και να είστε ασφαλείς».

Το Gilroy Garlic Festival

Το Gilroy Garlic Festival οργανώνεται κάθε χρόνο σε μια περιοχή νότια του Σαν Χοσέ.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ανθρώπους που βρίσκονται στην εκδήλωση να σκορπίζουν πανικόβλητοι, καθώς ακούγονται πυροβολισμοί.

Στην εκδήλωση, που διεξήχθη για πρώτη φορά το 1979, εκτίθενται τρόφιμα και ποτά, γίνονται συναυλίες και διαγωνισμοί μαγειρικής. Οργανώνεται από εθελοντές, για τους οποίους το φεστιβάλ αυτό είναι μια από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη καλοκαιρινή έκθεση τροφίμων του κόσμου. Διεξάγεται κάθε χρόνο στο πάρκο Κρίστμας Χιλ, όπου απαγορεύεται αυστηρά η οπλοφορία κάθε είδους, σύμφωνα με τον ιστότοπο του φεστιβάλ.

Το Γκίλροϊ βρίσκεται περίπου 48 χιλιόμετρα νότια του Σαν Χοσέ.