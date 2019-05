Ο θάνατος μιας γυναίκας 27 ετών διαπιστώθηκε το βράδυ της Τετάρτης [ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας] στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε μετά τον τραυματισμό της από σφαίρα στο κεφάλι στη διάρκεια διαδήλωσης εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο στο Καράκας, γνωστοποίησε μια μη κυβερνητική οργάνωση.

«Καταδικάζουμε τη δολοφονία της νεαρής Χουρούμπιθ Ραουσέο», η οποία χτυπήθηκε «από σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης», ανέφερε μέσω Twitter το Παρατηρητήριο Κοινωνικών Συγκρούσεων στη Βενεζουέλα.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στην Τσακάο, συνοικία του Καράκας που ελέγχεται από την αντιπολίτευση, έκαναν εξάλλου λόγο για 46 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο από σφαίρες.

Η νεαρή τραυματίστηκε θανάσιμα κοντά στην αεροπορική βάση Λα Καρλότα, στο ανατολικό τμήμα του Καράκας, όταν ξέσπασαν επεισόδια καθώς διαδηλωτές αποπειράθηκαν να κλείσουν τον δρόμο που εκτείνεται κατά μήκος της στρατιωτικής εγκατάστασης.

Οι διαδηλωτές, αρκετοί με καλυμμένα τα πρόσωπα, άρχισαν να πετούν πέτρες και κοκτέιλ μολότοφ εναντίον ανδρών της μπολιβαριανής εθνικής φρουράς (GNB), ενός σώματος παρόμοιου με τη χωροφυλακή, που είναι αρμόδιο για την επιβολή της τάξης, που αντέδρασαν κάνοντας χρήση δακρυγόνων.

Έπειτα από πολλές ώρες επεισοδίων, περίπου τριάντα διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε ένα φορτηγάκι και το έστειλαν προς την κατεύθυνση της πύλης της βάσης, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου. Ένας από τους διαδηλωτές κατόπιν πυροβόλησε εναντίον στρατιωτικών, που ανταπέδωσαν με πολλές ριπές.

Μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά, χιλιάδες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης διαδήλωναν εναντίον του προέδρου Μαδούρο όπως τους προέτρεψε ο πρόεδρος της εθνοσυνέλευσης Χουάν Γκουαϊδό, που έχουν αναγνωρίσει ως τον νόμιμο μεταβατικό πρόεδρο της χώρας περίπου πενήντα χώρες, πρώτες οι ΗΠΑ.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ, που κλιμακώνει την προσπάθειά του για να ανατρέψει τον πρόεδρο, κάλεσε να γίνει την 1η Μαΐου η «μεγαλύτερη διαδήλωση στην ιστορία της Βενεζουέλας» για να φύγει ο Μαδούρο από την εξουσία.

Ήταν στην ίδια βάση όπου ο Γκουαϊδό υποστήριξε προχθές Τρίτη ότι εξασφάλισε την υποστήριξη μιας ομάδας στρατιωτικών και κάλεσε τον στρατό να στασιάσει, χωρίς επιτυχία.

