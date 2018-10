Ο Μούσα Τζενεπό περίπου έναν χρόνο πριν αγωνιζόταν στη Γιελέν Ολιμπίκ στο Μάλι και ήταν άγνωστος μεταξύ αγνώστων σε ένα πρωτάθλημα χαμηλής δυναμικότητας. Η Σταντάρ Λιέγης παρακολουθούσε στενά τον νεαρό εξτρέμ στο πρωτάθλημα του Μάλι κι αποφάσισε να κινηθεί για την απόκτηση του με τη μορφή δανεισμού.

Το 2017 κανείς δεν περίμενε κάποιο σπουδαίο ταλέντο. Κανείς εκτός από τους ανθρώπους της βελγικής ομάδας, η οποία πίστεψε στις δυνατότητες του 20χρονου Αφρικανού και τον απέκτησε τον περασμένο Μαϊο με κανονική μεταγραφή.

Έκτοτε ο Τζενεπό έχει βαλθεί να τρελάνει όλη την Ευρώπη με τις επιδόσεις του και τις εμφανίσεις του και στη Σταντάρ μοιάζουν απόλυτα δικαιωμένοι που απέκτησαν τα δικαιώματα του, καθώς έχουν χτυπήσει «φλέβα χρυσού». Ο νεαρός ταλαντούχος εξτρέμ μέσα σε λιγότερο από 9 μήνες έχει καταφέρει να εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή του αξία, αλλά και να βρεθεί ανάμεσα στους υποψήφιους για το βραβείο Golden Boy, που απονέμεται σε παίκτες κάτω των 21.

Η βελτίωση του από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ευρώπη και έπειτα είναι εκπληκτική και δεν είναι τυχαίο που παρακολουθούν την εξέλιξη του οι κορυφαίες ομάδες από την Αγγλία και την Ισπανία.

Ο επιθετικός από το Μάλι είναι ο μοναδικός από το πρωτάθλημα του Βελγίου που έχει επιλεχθεί στη λίστα με τους κορυφαίους παίκτες κάτω των 21, ενώ ο σύλλογος της Λιέγης έσπευσε να τον «δέσει» με συμβόλαιο προκειμένου να μην τον χάσει μέσα από τα χέρια της. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζενεπό βρίσκεται σε δαιμονιώδη κατάσταση τον τελευταίο μήνα και κυρίως οι εμφανίσεις του στο Europa League με τη φανέλα της Σταντάρ δείχνουν ότι μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με μοναδικές ικανότητες.

Ο 20χρονος επιθετικός έχει σκοράρει 5 γκολ στα τελευταία 4 ματς της ομάδας του, ενώ σε συνολικά 13 εμφανίσεις φέτος έχει 6 γκολ και 2 ασίστ. Ο νεαρός έχει πετύχει γκολ απέναντι σε Σεβίλη, Άντερλεχτ, Οστάνδη (2) και Ακίσασπορ τις τελευταίες δύο εβδομάδες προσελκύοντας ακόμη περισσότερους συλλόγους. Αναμφίβολα πρόκειται για έναν πολλά υποσχόμενο και προικισμένο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως ως αριστερό εξτρέμ όμως παίζει με την ίδια άνεση τόσο ως επιθετικός μέσος αλλά και ως δεξί εξτρέμ.

Είναι από τα 20 του χρόνια διεθνής με την εθνική ομάδα του Μάλι, όπου μετράει 3 συμμετοχές, ενώ έχει πολλές συμμετοχές και με την ομάδα Νέων της χώρας. Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως στην πρώτη του κιόλας χρονιά στην Ευρώπη πανηγύρισε τίτλο, το Κύπελλο στο Βέλγιο με τη Σταντάρ κόντρα στη Γκενκ τον περασμένο Μαϊο, ενώ φέτος σε κάθε παιχνίδι της βελγικής ομάδας βρίσκονται σκάουτερ από όλο τον κόσμο προκειμένου να «τσεκάρου» τις δυνατότητες του 20χρονου εξτρέμ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Βέλγιο για τον Τζενεπό «σφάζονται» ήδη ομάδες όπως η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ ενώ γενικότερα όλες οι κορυφαίες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.

Ο 20χρονος μάλιστα με τις τελευταίες του εμφανίσεις μπαίνει και σε συζητήσεις για το βραβείο Golden Boy, κάτι που μοιάζει εξαρχής δύσκολο όμως, καθώς στη λίστα υπάρχουν παίκτες όπως ο Πούλισιτς, Κλάιφερτ, αλλά και ο Μπαπέ που είναι και πάλι το ακλόνητο φαβορί για το συγκεκριμένο βραβείο. Πάντως ο Τζενεπό έχει εκτοξεύσει την αξία του στη Σταντάρ μέσα σε μόλις λίγους μήνες και χωρίς αμφιβολία είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους παίκτες στην ηλικία του.

Moussa Djenepo (20) has scored five goals in his last four games for Standard Liège:

• 1 goal vs Sevilla

• 1 goal vs RSC Anderlecht

• 2 goals vs KV Oostende

• 1 goal vs Akhisar Belediyespor

Hot streak. pic.twitter.com/6Qm0cEOZ59

— Scouted Football (@ScoutedFtbl) October 4, 2018