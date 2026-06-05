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Έρχεται μίνι ανασχηματισμός στα τέλη της επόμενης εβδομάδας
Πολιτική Γραμματεία 05 Ιουνίου 2026, 12:36

Έρχεται μίνι ανασχηματισμός στα τέλη της επόμενης εβδομάδας

Πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον μιλούν για σημειακές αλλαγές στη σύνθεση της κυβέρνησης στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
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Μίνι ανασχηματισμό φέρνει στην κυβέρνηση φέρνει η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, η οποία είχε μείνει κενή μετά την παραίτηση του Κώστα Σκρέκα, λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καλά ενημερωμένες πηγές μιλούν για σημειακές αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες από το κυβερνητικό περιβάλλον, αναμένονται μετά την Τετάρτη που θα συνεδριάσει η Πολιτική Επιτροπή και θα εκλέξει το νέο γραμματέα, δηλαδή στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και συγκεκριμένα την Πέμπτη ή την Παρασκευή.

Οι αλλαγές

Όσον αφορά το περιεχόμενο των αλλαγών, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αναμένεται να είναι τουλάχιστον τρεις και ειδικότερα να αφορούν:

α) Την κάλυψη της θέσης του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών που αφήνει ο Κων. Κυρανάκης, ο οποίος θα εκλεγεί νέος γραμματέας.

β) Την κάλυψη της θέσης του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την απώλεια του Νίκου Ταγαρά.

γ) Την επιστροφή στο κυβερνητικό σχήμα του Τάσου Χατζηβασιλείου μετά την αρχειοθέτηση της δικογραφίας που αφορά τον ίδιο και τον Χαράλαμπο Αθανασίου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο κ. Χατζηβασιλείου θεωρείται πιθανό να επιστρέψει στο υπουργείο Εξωτερικών, αναλαμβάνοντας τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και την προετοιμασία της επερχόμενης ελληνικής προεδρίας της ΕΕ.

δ) Συζήτηση υπάρχει στην κυβέρνηση και για το ενδεχόμενο να υπάρξει ενίσχυση του ίδιου του Μαξίμου, με την προσθήκη κάποιου ακόμα προσώπου, τουλάχιστον μέχρι την επιστροφή του Γιώργου Μυλωνάκη στα καθήκοντά του.

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