Σουηδία – Ελλάδα: Οι Έλληνες φίλαθλοι στην «Strawberry Arena» (vids)

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Ένα φιλικό προετοιμασίας για όσα έρχονται και όσα θέλουμε να έρθουν στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Στο εξαιρετικό Strawberry Arena της Στοκχόλμης η Εθνική μας δοκιμάζεται απέναντι στην Σουηδία που δίνει το τελευταίο φιλικό πριν ταξιδέψει για την Αμερική και το Μουντιάλ που συμμετέχει με πρεμιέρα στις 15 του μήνα με την Τυνησία.

Η Εθνική μας σε ένα υψηλού επιπέδου φιλικό έχει στο πλευρό της, ξανά, Έλληνες φιλάθλους στην εξέδρα.

Μια κερκίδα αποκλειστικά για Έλληνες υπάρχει στο ένα πέταλο του γηπέδου ενώ σε πολλά σημεία του βρίσκονται και άλλοι διάσπαρτοι. Η Στοκχόλμης αλλά και οι γύρω περιοχές στην Σουηδία έχουν έντονο το ελληνικό στοιχείο και για αυτό δεν χάθηκε η ευκαιρία να δουν από κοντά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και να βοηθήσουν με την φωνή τους. Δεν κρίνεται τίποτα, όμως είναι σημαντικό για την Εθνική μας να δείχνει καλή εικόνα και να παίρνει αποτελέσματα ακόμη και στα φιλικά.

Με τον κόσμο να δείχνει σε κάθε ευκαιρία την αγάπη, την στήριξη και την προσμονή για κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο που και μπορεί και πρέπει να πετύχει η Εθνική μας στο άμεσο μέλλον.

Δείτε βίντεο από την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στην εξέδρα