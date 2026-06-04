Σουηδία – Ελλάδα: Οι Έλληνες φίλαθλοι στην «Strawberry Arena» (vids)
Η Ελλάδα έχει στο πλευρό της αρκετούς Έλληνες φιλάθλους στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Σουηδία, στην Στοκχόλμη.
- Έντονα καιρικά φαινόμενα σε Ήπειρο και Μακεδονία - Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
- Σοκ στην Φρανκφούρτη: Τουλάχιστον 10 τραυματίες στο αεροδρόμιο μετά από κατάρρευση ρύγχους σταθμευμένου αεροσκάφους
- Φοιτητές στη Βουλή ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 - «Θα πουλάνε πτυχία, ενώ εμείς μοχθούμε δέκα χρόνια»
- Φοιτητές διαδηλώνουν στις Βρυξέλλες - Έβαλαν φωτιά έξω από τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ένα φιλικό προετοιμασίας για όσα έρχονται και όσα θέλουμε να έρθουν στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Στο εξαιρετικό Strawberry Arena της Στοκχόλμης η Εθνική μας δοκιμάζεται απέναντι στην Σουηδία που δίνει το τελευταίο φιλικό πριν ταξιδέψει για την Αμερική και το Μουντιάλ που συμμετέχει με πρεμιέρα στις 15 του μήνα με την Τυνησία.
Η Εθνική μας σε ένα υψηλού επιπέδου φιλικό έχει στο πλευρό της, ξανά, Έλληνες φιλάθλους στην εξέδρα.
Μια κερκίδα αποκλειστικά για Έλληνες υπάρχει στο ένα πέταλο του γηπέδου ενώ σε πολλά σημεία του βρίσκονται και άλλοι διάσπαρτοι. Η Στοκχόλμης αλλά και οι γύρω περιοχές στην Σουηδία έχουν έντονο το ελληνικό στοιχείο και για αυτό δεν χάθηκε η ευκαιρία να δουν από κοντά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και να βοηθήσουν με την φωνή τους. Δεν κρίνεται τίποτα, όμως είναι σημαντικό για την Εθνική μας να δείχνει καλή εικόνα και να παίρνει αποτελέσματα ακόμη και στα φιλικά.
Με τον κόσμο να δείχνει σε κάθε ευκαιρία την αγάπη, την στήριξη και την προσμονή για κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο που και μπορεί και πρέπει να πετύχει η Εθνική μας στο άμεσο μέλλον.
Δείτε βίντεο από την παρουσία των Ελλήνων φιλάθλων στην εξέδρα
- Ολυμπιακός: Τα νεότερα για τον Ντόρσεϊ ενόψει του δεύτερου τελικού με τον Παναθηναϊκό
- Αποθέωση για τον Έλιοτ Άντερσον – «Μπορεί να κάνει την διαφορά για την Αγγλία στο Μουντιάλ»
- Σουηδία – Ελλάδα: Το εξαιρετικό πλασέ του Τσιμίκα για το 1-0 της Εθνικής (vid)
- Σουηδία – Ελλάδα: Οι Έλληνες φίλαθλοι στην «Strawberry Arena» (vids)
- Παναθηναϊκός: «Αγώνας δρόμου» από Σλούκα και Ρογκαβόπουλο για τον δεύτερο τελικό
- LIVE: Σουηδία – Ελλάδα
- Αυτοί είναι οι 10 «Κροίσοι» του Μουντιάλ
- «Σκέφτεται να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το Μουντιάλ ο Μόντριτς»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις