Σουηδία – Ελλάδα: Ο Γιόκερες ισοφαρίζει σε 1-1 με εκτέλεση φάουλ (vid)

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Με μπόλικη δόση τύχης, η Σουηδία κατάφερε να ισοφαρίσει την Ελλάδα στη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση που διεξάγεται στη Στοκχόλμη.

Δράστης για τους Σκανδιναβούς ήταν ο Βίκτορ Γιόκερες που σκόραρε στο 53ο λεπτό της συνάντησης με απευθείας εκτέλεση φάουλ.

Ο στράικερ της Άρσεναλ όμως ήταν αρκετά τυχερός, αφού στο φάουλ που επιχείρησε η μπάλα βρήκε στον Παυλίδη που ήταν στο τείχος και μπέρδεψε τον Τζολάκη για να καταλήξει στα δίχτυα για το 1-1.

Δείτε το βίντεο με το 1-1 της Σουηδίας