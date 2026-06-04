Οι οπαδοί της Κοπεγχάγης αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου (pic)

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Ο Μάριος Οικονόμου έφυγε πολύ πρόωρα από τη ζωή, σκορπώντας τη θλίψη σε όλο το ποδοσφαιρικό -και όχι μόνο- κοινό, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Το κλίμα παραμένει φυσικά πολύ βαρύ μετά τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή στα 33 του χρόνια, μετά από ολιγοήμερη μάχη που έδωσε για να κρατηθεί στη ζωή και έπειτα από τροχαίο που είχε με τη μηχανή του στα Ιωάννινα.

Ο Έλληνας πρώην παίκτης της ΑΕΚ, του Παναιτωλικού και του ΠΑΣ Γιάννινα, κατά τη διάρκεια της καριέρας του άφησε το στίγμα του και στο εξωτερικό, αγωνιζόμενος κυρίως στο ιταλικό πρωτάθλημα. Ωστόσο, μια από τις εκτός συνόρων ομάδων του στην οποία μάλιστα είχε και μεγάλη επιτυχία, ήταν η Κοπεγχάγη, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της Δανίας.

Ο κόσμος της Κοπεγχάγης φυσικά και δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον Οικονόμου. Αντιθέτως, η εξέδρα της ομάδας θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του και για το λόγο αυτό, πριν από ένα παιχνίδι της ομάδας Κ-19 του συλλόγου, σηκώθηκε πανό που ανέγραφε στα αγγλικά: «Αναπαύσου εν ειρήνη Μάριε».

Το πανό των οπαδών της Κοπεγχάγης για τον Οικονόμου:

Υπενθυμίζεται ότι την ημέρα του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, επίσημη ανακοίνωση είχε εκδώσει και η ίδια η Κοπεγχάγη, η οποία ανέφερε:

«Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη μας Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών.

Ο αμυντικός ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του ταξίδι στην Ελλάδα πριν συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, προτού ενταχθεί στην Κοπεγχάγη, όπου εκπροσώπησε τον σύλλογο 20 φορές από το 2020 έως το 2022.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Κοπεγχάγη, ο Μάριος κέρδισε τον σεβασμό και τον θαυμασμό των συμπαικτών του, του προπονητικού επιτελείου και των οπαδών. Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο για την προσφορά του εντός γηπέδου, αλλά και για το πώς ήταν εκτός γηπέδου.

Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους του και όλους όσους τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Ας είναι αιώνια η μνήμη του Μάριου Οικονόμου».