Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/6): Δράση με Σουηδία – Ελλάδα και φιλικά ματς ενόψει Μουντιάλ

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Συνεχίζονται τα φιλικά παιχνίδια των Εθνικών ομάδων ενόψει του Μουντιάλ 2026 στα γήπεδα της Βορείου Αμερικής, τα οποία και κυριαρχούν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/6).

Ανάμεσά τους φυσικά και αυτό της Εθνικής Ελλάδας, κόντρα στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη (20:00).

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/6)

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Γαλλία Euro Κ17

19:00 Novasports Start Σλοβενία – Κύπρος Φιλικός Αγώνας

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπαρτσελόνα – Μούρθια ACB Liga Endesa

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιταλία – Ισπανία Euro Κ17

20:00 ALPHA Σουηδία – Ελλάδα Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

22:00 Novasports Start Ισπανία – Ιράκ Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ρώμη

22:15 Novasports Prime Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού Φιλικός Αγώνας