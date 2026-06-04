Νέα ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο…» (vid)
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε κι άλλο βίντεο από το φάουλ του Κέντρικ Ναν στον Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό του πρώτου τελικού με τον Παναθηναϊκό.
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε σε νέα ανάρτηση στα social media για το φάουλ που έκανε ο Κέντρικ Ναν στον Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.
Οι ερυθρόλευκοι λίγες ώρες μετά το πρώτο βίντεο που δημοσίευσαν και δείχνει την επαφή και το φάουλ του Αμερικανού γκαρντ του τριφυλλιού στον Γάλλο σούπερ σταρ των Πειραιωτών, επανήλθαν με νέο βίντεο από αντίθετη λήψη που επιβεβαιώνει το πρώτο, αλλά και το γεγονός πως ο Ναν υποπίπτει σε παράβαση.
Πιο συγκεκριμένα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ανήρτησε video με το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, συνοδεύοντας το με δύο φωτογραφίες, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο…».
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το φάουλ του Κέντρικ Ναν με τον Φουρνιέ:
Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη φάση έγινε στα 44 δευτερόλεπτα από τη λήξη του ματς και με το σκορ στο 75-73, με τον Φουρνιέ μετά το φάουλ να ευστοχεί σε δύο βολές και να κάνει το 77-73 και ουσιαστικά να δίνει «καθαρό» προβάδισμα νίκης στους πρωταθλητές Ευρώπης, που εντέλει επικράτησαν με 82-76 και έκαναν το 1-0 στη σειρά των τελικών του πρωταθλήματος.
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