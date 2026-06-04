Γιάννης… Τραβόλτα: Πρωταγωνιστής σε… remake του Grease ο Αντετοκούνμπο (vid)

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Ο ούτως ή άλλως πολυτάλαντος Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε για λίγο στα παπούτσια ενός άλλου διάσημου… Γιάννη, του θρυλικού Τζον Τραβόλτα!

Ο Greak Freak, μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση, Κώστα και Άλεξ, συμμετείχαν σε διαφήμιση της εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία είναι επενδυτής ο 30χρονος σούπερσταρ του NBA.

Για τις ανάγκες αυτής, ο Γιάννης… έγινε Τζον, σε ρόλο Τραβόλτα στο Grease, με τον τίτλο της της ταινίας να χρησιμοποιείται για ένα ωραίο λογοπαίγνιο από τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος στο ξεκίνημα της διαφήμισης απαντάει σε σχόλιο του αφηγητή για την εν λόγω εταιρεία με την ατάκα: «πες μου κάτι που δεν ξέρω, είμαι από την Ελλάδα», προφέροντας -φυσικά στα αγγλικά- το Greece ως Grease.

Παράλληλα, παρέα με τα αδέρφια του, ο Γιάννης εμφανίζεται να χορεύει, να μοιράζει φιλιά και φυσικά να… καρφώνει!

Η διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η συγκεκριμένη διαφήμιση διάρκειας 60 δευτερολέπτων, προβλήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Game 1 των NBA Finals ανάμεσα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Νιου Γιορκ Νικς.

Ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Kalshi, Κίτον Ίνγκλις, δήλωσε τα εξής: «Η προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ είναι να κάνουμε πράγματα που οι άνθρωποι πραγματικά απολαμβάνουν. Μόλις καταλήξαμε στην ιδέα, ήταν σαν να σπριντ για να την υλοποιήσουμε σε λιγότερο από ένα μήνα. Η συνεργασία του Γιάννη, των αδελφών του και του Grease μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι που μόνο ο Γιάννης και η Kalshi θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει».