Γιάννης… Τραβόλτα: Πρωταγωνιστής σε… remake του Grease ο Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε για λίγο... Γιάννης Τραβόλτα, πρωταγωνιστώντας σε διαφήμιση εταιρίας στην οποία είναι επενδυτής.
- Από την ανησυχία στη δημόσια οργή - Κλιμακώνονται οι διαδηλώσεις στην Αλβανία για την επένδυση Κούσνερ
- Οι νέοι δικαιούχοι για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» - Πώς θα κάνετε αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
- Κατέρρευσε τμήμα αρχαίου τείχους στην αυλή του - Γιατί δεν μπορεί να απομακρύνει τις πέτρες
- Πάτρα: Νέος θάνατος κρατούμενου στις φυλακές Αγίου Στεφάνου – Στους 7 οι νεκροί μέσα σε λίγες εβδομάδες
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο ούτως ή άλλως πολυτάλαντος Γιάννης Αντετοκούνμπο μπήκε για λίγο στα παπούτσια ενός άλλου διάσημου… Γιάννη, του θρυλικού Τζον Τραβόλτα!
Ο Greak Freak, μαζί με τα αδέρφια του, Θανάση, Κώστα και Άλεξ, συμμετείχαν σε διαφήμιση της εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Kalshi, στην οποία είναι επενδυτής ο 30χρονος σούπερσταρ του NBA.
Για τις ανάγκες αυτής, ο Γιάννης… έγινε Τζον, σε ρόλο Τραβόλτα στο Grease, με τον τίτλο της της ταινίας να χρησιμοποιείται για ένα ωραίο λογοπαίγνιο από τον Αντετοκούνμπο, ο οποίος στο ξεκίνημα της διαφήμισης απαντάει σε σχόλιο του αφηγητή για την εν λόγω εταιρεία με την ατάκα: «πες μου κάτι που δεν ξέρω, είμαι από την Ελλάδα», προφέροντας -φυσικά στα αγγλικά- το Greece ως Grease.
Παράλληλα, παρέα με τα αδέρφια του, ο Γιάννης εμφανίζεται να χορεύει, να μοιράζει φιλιά και φυσικά να… καρφώνει!
Η διαφήμιση με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο
Η συγκεκριμένη διαφήμιση διάρκειας 60 δευτερολέπτων, προβλήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Game 1 των NBA Finals ανάμεσα στους Σαν Αντόνιο Σπερς και τους Νιου Γιορκ Νικς.
Ο επικεφαλής μάρκετινγκ της Kalshi, Κίτον Ίνγκλις, δήλωσε τα εξής: «Η προσέγγισή μας στο μάρκετινγκ είναι να κάνουμε πράγματα που οι άνθρωποι πραγματικά απολαμβάνουν. Μόλις καταλήξαμε στην ιδέα, ήταν σαν να σπριντ για να την υλοποιήσουμε σε λιγότερο από ένα μήνα. Η συνεργασία του Γιάννη, των αδελφών του και του Grease μας έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι που μόνο ο Γιάννης και η Kalshi θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει».
- Ο Ποκουσέφσκι και οι διαδικασίες για ελληνικό διαβατήριο
- Γιάννης… Τραβόλτα: Πρωταγωνιστής σε… remake του Grease ο Αντετοκούνμπο (vid)
- Νέα ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Εξακολουθεί να μην χρειάζεται σχόλιο…» (vid)
- Οι οπαδοί της Κοπεγχάγης αποχαιρέτησαν τον Μάριο Οικονόμου (pic)
- Σίλβερ: «Σε εξέλιξη οι συζητήσεις με Euroleague – Αυτά είναι τα δεδομένα για το NBA Europe»
- Σπερς – Νικς 95-105: Break με το… καλημέρα στους τελικούς του NBA και 1-0 η Νέα Υόρκη
- Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε το Game 1 Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού: «Αυτό δεν μου αρέσει…»
- Δυνατό φιλικό στη Στοκχόλμη για την Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Σουηδία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις