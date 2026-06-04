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Αλλάζει γραμμή το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά – Από τα «καρφιά» στα καλοπιάσματα και στο «κάλεσμα συστράτευσης»
Πολιτική Γραμματεία 04 Ιουνίου 2026, 09:44

Αλλάζει γραμμή το Μαξίμου απέναντι σε Σαμαρά – Από τα «καρφιά» στα καλοπιάσματα και στο «κάλεσμα συστράτευσης»

Μπροστά στο φόβο των ψηφοφόρων της «γαλάζιας» παράταξης που θα στραφούν προς το νέο κόμμα Σαμαρά, το Μαξίμου επιχειρεί να εμφανιστεί να καλοπιάνει και να απευθύνει «κάλεσμα συστράτευσης» στον πρώην πρωθυπουργό, με στόχο την προσπάθεια να προσεγγίσει το ακροατήριό του.

Γιάννης Μπασκάκης
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Δεν  έχουν περάσει πολλές μέρες από όταν το μέγαρο Μαξίμου, αντιδρώντας στη σφοδρή κριτική στη Βουλή του Αντώνη Σαμαρά για τις υποκλοπές, το μπλοκάρισμα της εξεταστικής επιτροπής και τα ελληνοτουρκικά, επιχειρούσε να απαξιώσει τον πρώην πρωθυπουργό και να τον υποδείξει ως «ξένο σώμα», με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να τον κατηγορεί για «προσωπική ατζέντα».

Τώρα όμως το Μαξίμου -υπό τον φόβο που του προκαλεί η αναμονή για το νέο κόμμα του κ. Σαμαρά, το οποίο είναι πιο ορατό από ποτέ- επιλέγει να αλλάξει γραμμή και εμφανίζεται να επιχειρεί να καλοπιάσει και μάλιστα να απευθύνει «κάλεσμα συστράτευσης» στον πρώην πρωθυπουργό (τον οποίο με απόφασή του έχει διαγράψει ο νυν πρωθυπουργός), με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Π. Μαρινάκη, μιλώντας στο in και τη Ράνια Τζίμα, να χαρακτηρίζει μη ευχάριστη εξέλιξη, τη δημιουργία κόμματος από τον Αντ. Σαμαρά και να λέει ότι η «δική μας παράταξη, είναι πάνω και από πρόσωπα, είναι πάνω και από τις προσωπικές εναντιώσεις, τις οποίες δεν υποτιμώ και ειδικά όταν έρχεται η ώρα της μάχης».

«Κάλεσμα»

Στο ίδιο πνεύμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να πει ότι «ο κύριος Σαμαράς ηγήθηκε της Νέας Δημοκρατίας. Οι Νεοδημοκράτες τον τίμησαν με καθαρό ποσοστό και τον εξέλεξαν πρόεδρο και οι Έλληνες πολίτες πρωθυπουργό με συγκυβέρνηση» και ότι «κράτησε τη χώρα στην Ευρώπη, εναντιώθηκε στην πάνω και στην κάτω πλατεία και θεωρώ ότι ήταν ένας άνθρωπος που έβαλε τη χώρα ως πρωθυπουργός πάνω και από την παράταξη και από την ανάγκη του να απαντήσει στους λαϊκιστές».

Για να καταλήξει στο κάλεσμα, λέγοντας: «Tο αν έχει ή όχι θέση ένας πρώην πρωθυπουργός στο πολιτικό σύστημα είναι προφανές ότι έχει. Αλλά νομίζω πριν και πάνω απ’ όλα έχει θέση την οποία την έχει κατακτήσει ο ίδιος στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, αλλά αυτή η παράταξη μας χωράει όλους, γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί».

Απόρριψη κριτικής Σαμαρά για εξωτερική πολιτική

Βέβαια απέρριψε την κριτική του κ. Σαμαρά στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, λέγοντας ότι «η αποδοχή της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη και της αμυντικής πολιτικής είναι ευρύτερη της δημοσκοπικής μας αποδοχής» και πως «θεωρώ ότι η βάση της αντιπαράθεσης, ειδικά όταν μιλάμε για την εξωτερική πολιτική, ότι αδικεί και τον ίδιο τον κύριο Σαμαρά και όποιον άλλο χρησιμοποιεί αυτή την ρητορική».

Με φόβητρο τον Τσίπρα

Ωστόσο, χρησιμοποιώντας ως φόβητρο, ουσιαστικά την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, θέλησε να υποστηρίξει πως «όταν βλέπεις απέναντί σου να επανέρχονται οι δυνάμεις της πάνω και της κάτω πλατείας, οφείλεις, πιστεύω εγώ, να συστρατευθείς με την παράταξη που έχεις υπηρετήσει σε όλη σου τη ζωή».

Για να προσθέσει, αναφερόμενος και στους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά ότι «όταν έχεις εκλεγεί πρωθυπουργός, θεωρώ, δεν είμαι εγώ σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορώ να τους πω τι θα κάνουν, ότι στο τέλος της ημέρας το βάζεις αυτό πάνω από την όποια προσωπική σου πίκρα, εναντίωση, διαφωνία».

Και να καταλήξει υποστηρίζοντας ότι «όταν βλέπεις το αφήγημα αυτό, ενώ κατέρρευσε η χώρα εξαιτίας του, να επανέρχεται ξανά από το «παράθυρο», σχεδόν με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Οφείλεις, πιστεύω εγώ, να συστρατευθείς με την παράταξη που έχεις υπηρετήσει σε όλη σου τη ζωή».

Η ανάγνωση

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο κάνουν την ανάγνωση ότι το νέο κόμμα Σαμαρά θα απευθύνεται:

α) Στο πολύ απογοητευμένο ακροατήριο της ΝΔ που, μη θέλοντας να ψηφίσει άλλο κόμμα αλλά ούτε και τη ΝΔ, έχει επιλέξει το δρόμο της αποχής.

β) Σε εκείνους που παραμένουν ψηφοφόροι της ΝΔ αλλά είναι σήμερα δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση.

γ) Στους ψηφοφόρους που έχουν φύγει ήδη από τη ΝΔ και ψηφίζουν κόμματα στα δεξιά της.

Οι φόβοι

Με άλλα λόγια, στο κυβερνητικό στρατόπεδο αντιλαμβάνονται ότι το κόμμα Σαμαρά, είτε πάρει ψηφοφόρους από την ίδια τη ΝΔ, είτε αποκλείσει την επιστροφή στη ΝΔ ψηφοφόρων της που έχουν φύγει αλλά θα μπορούσαν να επιστρέψουν, τότε θα προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στο κυβερνών κόμμα, με αποτέλεσμα στην κυβέρνηση να φοβούνται ότι θα βάλει «ταφόπλακα» σε κάθε προσπάθεια αυτοδυναμίας.

Εξ ου και με το «κάλεσμα συστράτευσης» προς τον κ. Σαμαρά, στην πραγματικότητα στοχεύουν στο ακροατήριό του και σε όσους ψηφοφόρους ετοιμάζονται να στραφούν προς το νέο κόμμα του, τους οποίους το Μαξίμου προσπαθεί τώρα με αυτόν τον τρόπο να προσεγγίσει.

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Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

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Πέμπτη 04 Ιουνίου 2026
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