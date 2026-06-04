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Το πρώτο επίσημο τρέιλερ της ταινίας «How to Rob a Bank», δόθηκε στη δημοσιότητα από την Amazon MGM.

Πρόκειται για το νέο αστυνομικό θρίλερ δράσης του μετρ του είδους, Ντέιβιντ Λιτς, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά μετά τα επιτυχημένα «Bullet Train» και «The Fall Guy».

Το στόρι της νέας ταινίας

Βασισμένο σε σενάριο του Μαρκ Μπιανκούλι, το φιλμ ακολουθεί «μια συμμορία ληστών τραπεζών, η οποία επιλέγει να καταγράφει και να μοιράζεται τη δράση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η ραγδαία διαδικτυακή τους απήχηση προσελκύει σύντομα την προσοχή των αρχών, βάζοντάς τους στο στόχαστρο ενός έμπειρου πράκτορα του FBI και ενός ευφυούς μηχανικού λογισμικού.

Όταν οι διώκτες τους φτάνουν σε απόσταση αναπνοής, η συμμορία αρνείται να οπισθοχωρήσει και ρισκάροντας τα πάντα προετοιμάζει την πιο φιλόδοξη ληστεία της».

Η ταινία διαθέτει ένα λαμπερό καστ

Πρωταγωνιστούν οι Νίκολας Χουλτ, Ζόι Κράβιτς, Άνα Σαουάι, Ρένζι Φελίζ και Κρίστιαν Σλέιτερ.

Το πρωταγωνιστικό σχήμα συμπληρώνουν οι Πιτ Ντέιβιντσον και Τζον Σι Ράιλι, με τον τελευταίο να ενσαρκώνει έναν από τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που έχουν αναλάβει την καταδίωξη.

Την παραγωγή συνυπογράφουν οι Λιτς, Μπράιαν Γκρέιζερ, Τζεμπ Μπρόντι, Άλαν Μάντελμπαουμ και η σύζυγος του σκηνοθέτη Κέλι ΜαΚόρμικ, ενώ χρέη εκτελεστικών παραγωγών έχουν οι Μπέν Όρμαντ και Μαρκ Μπιανκούλι.

Σύμφωνα με το Ιndiewire, η ταινία «How to Rob a Bank» αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πριν είναι διάθεσιμη στο Prime Video αργότερα φέτος.