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Από τις Σταυροφορίες στους Ναΐτες Ιππότες: Η συναρπαστική ιστορία πίσω από το Κάστρο Μποφόρ
Μεσαιωνικό οχυρό 04 Ιουνίου 2026, 06:02

Από τις Σταυροφορίες στους Ναΐτες Ιππότες: Η συναρπαστική ιστορία πίσω από το Κάστρο Μποφόρ

Η κατάληψη του Κάστρου Μποφόρ από το Ισραήλ στρέφει το ενδιαφέρον σε ένα οχυρό-σύμβολο των Σταυροφοριών, του Σαλαντίν και των Ναϊτών

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
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Ένα από τα πιο εμβληματικά μεσαιωνικά οχυρά της Μέσης Ανατολής, το Κάστρο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, επανήλθε στο προσκήνιο έπειτα από την κατάληψή του από ισραηλινές δυνάμεις. Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ως η βαθύτερη ισραηλινή διείσδυση στο λιβανικό έδαφος εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια.

Χτισμένο σε μια απόκρημνη βραχώδη κορυφή πάνω από το φαράγγι του ποταμού Λιτάνι, το φρούριο δεσπόζει στην περιοχή εδώ και σχεδόν εννέα αιώνες, αποτελώντας διαχρονικά στρατηγικό σημείο ελέγχου της νότιας πλευράς του Λιβάνου.

Οι Σταυροφορίες

Οι Σταυροφορίες ήταν μια σειρά στρατιωτικών εκστρατειών που ξεκίνησαν στα τέλη του 11ου αιώνα, όταν χριστιανοί της Δυτικής Ευρώπης ταξίδευαν προς διάφορους προορισμούς, κυρίως όμως προς τους Αγίους Τόπους.

Σε αντίθεση με άλλους πολέμους της εποχής, οι Σταυροφορίες θεωρούνταν ένοπλα προσκυνήματα, όπου η στρατιωτική δράση συνδεόταν άμεσα με τη θρησκευτική πίστη. Οι εκστρατείες προκηρύσσονταν από τον Πάπα, ο οποίος υποσχόταν πνευματικά οφέλη και άφεση αμαρτιών σε όσους συμμετείχαν.

Η πρώτη από αυτές, το 1095 μ.Χ., είχε ως βασικό στόχο την ανάκτηση της Ιερουσαλήμ και άλλων ιερών τόπων από τους Σελτζούκους Τούρκους, ενώ παράλληλα επιδίωκε να ενισχύσει τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Ανατολής.

Από την Πρώτη Σταυροφορία προέκυψαν τα λεγόμενα Σταυροφορικά Κράτη, με σημαντικότερο το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ.

Η κατασκευή του Κάστρου Μποφόρ

Η ιστορία του Μποφόρ ως σταυροφορικού οχυρού ξεκινά το 1139 μ.Χ., όταν οι Φράγκοι –όπως αποκαλούνταν τότε οι δυτικοευρωπαίοι άποικοι της περιοχής– εγκαταστάθηκαν στο σημείο.

Η τοποθεσία πιθανότατα είχε ήδη στρατηγική σημασία πριν από την άφιξή τους, καθώς προσέφερε εξαιρετική εποπτεία της γύρω περιοχής.

Την περίοδο εκείνη στον θρόνο του Βασιλείου της Ιερουσαλήμ βρισκόταν ο βασιλιάς Φούλκων, ο οποίος αποφάσισε να ανεγείρει εκεί ένα ισχυρό φρούριο. Το όνομα «Beaufort» προέρχεται από τα παλαιά γαλλικά και σημαίνει «όμορφο φρούριο».

Με την πάροδο των αιώνων το κάστρο επεκτάθηκε, τροποποιήθηκε και υπέστη καταστροφές από πολέμους και πολιορκίες. Σήμερα διατηρεί στοιχεία τόσο της αρχικής φραγκικής αρχιτεκτονικής όσο και μεταγενέστερων παρεμβάσεων που πραγματοποίησαν μουσουλμάνοι ηγεμόνες.

Για τους Σταυροφόρους, το Μποφόρ αποτελούσε μέρος ενός ευρύτερου δικτύου οχυρώσεων που στόχευε στη διατήρηση και ενίσχυση της φραγκικής παρουσίας στην περιοχή.

Η βασίλισσα Μελισσάνθη παντρεύεται τον Φούλκωνα του Ανζού. Μικρογραφία από το έργο του Γουλιέλμου της Τύρου «Ιστορία της Κατάκτησης της Ιερουσαλήμ». Πηγή: Tate, The Crusaders: Warriors of God, σελ. 71.

Η βασίλισσα Μελισσάνθη παντρεύεται τον Φούλκωνα του Ανζού. Μικρογραφία από το έργο του Γουλιέλμου της Τύρου «Ιστορία της Κατάκτησης της Ιερουσαλήμ». Πηγή: Tate, The Crusaders: Warriors of God, σελ. 71., Πηγή: Wikipedia

Ο Σαλαντίν και η ανατροπή των ισορροπιών

Καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία του κάστρου αποτέλεσε η εμφάνιση του Σαλαντίν, μιας από τις σημαντικότερες μορφές της μεσαιωνικής Μέσης Ανατολής.

Ο Σαλαντίν, ο οποίος ήταν κουρδικής καταγωγής, είχε εξελιχθεί σε σουλτάνο της Αιγύπτου και της Συρίας και ηγήθηκε των μουσουλμανικών δυνάμεων εναντίον των Σταυροφόρων.

Οι ιστορικές πηγές τον περιγράφουν ως ιδιαίτερα ικανό στρατηγό και χαρισματικό ηγέτη. Το 1190 κατάφερε να καταλάβει το Κάστρο Μποφόρ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές του επιτυχίες άλλαζαν ριζικά τον χάρτη της περιοχής.

Η κατάληψη του κάστρου ήρθε λίγα χρόνια μετά τη νίκη του στη Μάχη του Χαττίν και την ανακατάληψη της Ιερουσαλήμ το 1187, γεγονότα που θεωρούνται από τα σημαντικότερα πλήγματα που δέχθηκαν ποτέ οι Σταυροφόροι.

Μετά την πτώση του Μποφόρ, το φρούριο παρέμεινε υπό μουσουλμανικό έλεγχο έως το 1240. Στη συνέχεια επανήλθε προσωρινά στα χέρια των χριστιανών μέσω συμφωνίας με τον Θεοβάλδο Α΄ της Ναβάρρας, κατά τη διάρκεια της Σταυροφορίας των Βαρόνων.

Το 1260 πέρασε στην κατοχή των Ναϊτών Ιπποτών.

Απεικόνιση του 19ου αιώνα ενός νικηφόρου Σαλαντίνου, από τον Γκιστάβ Ντορέ.

Απεικόνιση του 19ου αιώνα ενός νικηφόρου Σαλαντίνου, από τον Γκιστάβ Ντορέ.

Οι Ναΐτες Ιππότες

Το Τάγμα των Ναϊτών ιδρύθηκε το 1118 στο Βασίλειο της Ιερουσαλήμ με αποστολή την προστασία των χριστιανών προσκυνητών που ταξίδευαν στους Αγίους Τόπους.

Τα μέλη του ακολουθούσαν αυστηρούς θρησκευτικούς κανόνες και είχαν δώσει όρκους αγνότητας, φτώχειας και υπακοής. Παράλληλα όμως εκπαιδεύονταν ως επίλεκτοι πολεμιστές.

Η διπλή αυτή ιδιότητα –μοναχοί και στρατιώτες ταυτόχρονα– τούς κατέστησε μία από τις ισχυρότερες οργανώσεις του Μεσαίωνα.

Οι βασιλείς της Ιερουσαλήμ βασίζονταν συχνά στις στρατιωτικές γνώσεις και τη μαχητική τους ικανότητα, ενώ ευγενείς και ηγεμόνες τους παραχωρούσαν εκτάσεις γης, χρήματα και προνόμια.

Ο Βερνάρδος του Κλερβό, από τους σημαντικότερους υποστηρικτές του τάγματος, είχε περιγράψει τους Ναΐτες λέγοντας ότι «η ψυχή τους προστατεύεται από την πανοπλία της πίστης, όπως το σώμα τους από την πανοπλία του χάλυβα».

Με τα χρόνια το τάγμα εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό διεθνή οργανισμό με μεγάλη οικονομική και πολιτική επιρροή σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο, προτού τελικά βρεθεί στο στόχαστρο κατηγοριών για αίρεση.

Οι Ναΐτες διατήρησαν τον έλεγχο του Μποφόρ για μόλις οκτώ χρόνια, πριν το κάστρο περάσει ξανά σε μουσουλμανικά χέρια για αιώνες.

Ένας μεσαιωνικός βασιλιάς συμβουλεύεται τους Ναΐτες Ιππότες. Άγνωστος δημιουργός – Chronique d’Outremer (Χρονικό της Υπερπόντιας Γης), περ. 1280. Χειρόγραφο Français 770, φ. 313, Gallica/Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BNF)/Wikimedia Commons.

Ένας μεσαιωνικός βασιλιάς συμβουλεύεται τους Ναΐτες Ιππότες. Άγνωστος δημιουργός – Chronique d’Outremer, περ. 1280. Χειρόγραφο Français 770, φ. 313, Gallica/Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας (BNF)/Wikimedia Commons.

Από τον Μεσαίωνα στη σύγχρονη σύγκρουση

Στη σύγχρονη εποχή το Κάστρο Μποφόρ αποτελούσε τμήμα της λιβανικής επικράτειας. Η πρόσφατη κατάληψή του από ισραηλινές δυνάμεις επανέφερε στο προσκήνιο ένα μνημείο που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τις διαδοχικές συγκρούσεις που σημάδεψαν την ιστορία της περιοχής.

Η πορεία του κάστρου, από τα χρόνια των Σταυροφοριών μέχρι τις σημερινές γεωπολιτικές εντάσεις, αντικατοπτρίζει τη μακραίωνη και ιδιαίτερα σύνθετη ιστορία μιας περιοχής όπου η στρατηγική σημασία εξακολουθεί να καθορίζει τις εξελίξεις.

*Με πληροφορίες από: The Conversation

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Ο Τραμπ θα πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Εκεί «θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα» λέει ο Ρούμπιο
Προειδοποιήσεις 03.06.26

Ο Τραμπ θα πάει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα – Εκεί «θα ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα» λέει ο Ρούμπιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα ξεκινήσει ξανά τα διεθνή ταξίδια, με σκοπό να δώσει ορισμένα μηνύματα στους συμμάχους των ΗΠΑ. Αρχικά στη Γαλλία για τη σύνοδο της G7 στις 15 Ιουνίου και μετά στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

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Τιτανικός; Μπα – Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο
«Όχι, όχι, φίλε» 03.06.26

Άσε τον Τιτανικό και δοκίμασε το «ξέφρενο» πορνό - Η συμβουλή του Τζον Σι Ράιλι στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Ο Τζον Σι Ράιλι προσπάθησε κάποτε να πείσει τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο να πρωταγωνιστήσει στις «Ξέφρενες Νύχτες» ως ένας ανερχόμενος σταρ του πορνό, αλλά εκείνος επέλεξε τον Τιτανικό.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
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