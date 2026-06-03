Παναθηναϊκός: Η 12άδα με την οποία θα αγωνιστεί στον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό – Δύσκολα ο Σλούκας
Οι 12 παίκτες που επέλεξε ο Αταμάν για τον πρώτο τελικό με τον Ολυμπιακό - Εκτός Φαρίντ και Χουάντσο από την εξάδα των ξένων, δύσκολα θα αγωνιστεί ο Σλούκας.
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Στις 21:00 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ του πρώτου τελικού της Stoiximan GBL μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με το «τριφύλλι» να γνωστοποιεί προ ολίγου την εξάδα ξένων που θα χρησιμοποιηθεί στο Game 1 με αντίπαλο τους Πειραιώτες.
Από τους οκτώ ξένους έμειναν εκτός οι δύο, καθώς υπενθυμίζουμε πως μέχρι έξι μπορούν να αγωνίζονται σε κάθε αγώνα. Και ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να αφήσει έξω τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ.
Ο λόγος που έμεινε εκτός ο Ισπανός φόργουορντ είναι ότι ο Κώστας Σλούκας πολύ δύσκολα θα αγωνιστεί και γι’ αυτόν τον λόγο προτιμήθηκε μία έξτρα λύση στα γκαρντ. Εκείνη του Τι Τζέι Σορτς.
Σημειώνεται πως εκτός από τον πρώτο τελικό θα είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, καθώς ταλαιπωρείται από πελματιαία απονευρωσίτιδα στο αριστερό πόδι. Επίσης εκτός λίστας για τους τελικούς έχει μείνει ο Μάριους Γκριγκόνις, ο οποίος οδεύει προς τη Ζάλγκιρις Κάουνας.
Έτσι η 12άδα του Παναθηναϊκού για τον πρώτο τελικό διαμορφώνεται ως εξής: Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Λεσόρ, Τι Τζέι Σορτς, Τολιόπουλος, Μήτογλου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Κουζέλογλου και Σλούκας.
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