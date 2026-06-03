Ολυμπιακός: Με 11άδα στον πρώτο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό – Ποιοι έμειναν εκτός
Αυτούς επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στον πρώτο τελικό με τον Παναθηναϊκό – Η εξάδα των ξένων και ποιοι έχουν μείνει εκτός.
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Προ ολίγου έγινε γνωστή 11άδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα «κατέβει» στο Game 1 των τελικών της Stoiximan GBL, κόντρα στον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (21:00). Έτσι ξεκαθάρισε και η εξάδα την οποία επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.
Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός και οι συνεργάτες του αποφάσισαν να μείνουν οι Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα. Επίσης, δεν πρόκειται να αγωνιστεί και ο τραυματίας Τάιλερ Ντόρσεϊ λόγω της τενοντίτιδας που συνεχίζει να τον ταλαιπωρεί από τους ημιτελικούς με την ΑΕΚ.
Αντίθετα επιλέχθηκε ο Τζόζεφ να πάρει τη θέση του δεύτερου γκαρντ μαζί με τον Τόμας Γουόκαπ, ενώ στο «5», ο Ολυμπιακός θα πάει με τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς. Οι υπόλοιποι ξένοι της ομάδας του Πειραιά θα είναι οι Φουρνιέ, Γουόρντ και Πίτερς.
Τέλος εκτός λίστας γενικά έχουν μείνει οι Μόντε Μόρις, Σακίλ ΜακΚίσικ και Μουστάφα Φαλ και -όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς- για τους τρεις τελευταίους η σεζόν έχει ολοκληρωθεί.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόζεφ, Φουρνιέ, Λαρεντζάκης, Νετζήπογλου, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς.
To Depth Chart του Ολυμπιακού διαμορφώνεται ως εξής:
PG: Τόμας Γουόκαπ, Κόρι Τζόσεφ
SG: Τάισον Γουορντ, Εβάν Φουρνιέ, Όμηρος Νετζήπογλου
SF: Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης
PF: Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς
C: Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς
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