magazin
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
03.06.2026 | 15:19
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Σηκώθηκαν 5 ελικόπτερα
# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Σας έχουμε καλά νέα: O Κέιν Πάρσονς σιγομαγειρεύει ένα «Backrooms 2»
Culture Live 03 Ιουνίου 2026, 16:30

Σας έχουμε καλά νέα: O Κέιν Πάρσονς σιγομαγειρεύει ένα «Backrooms 2»

Σύμφωνα με το Deadline, ο Κέιν Πάρσονς αναζητά σεναριογράφο για να δουλέψουν μαζί πάνω στο σίκουελ του «Backrooms»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΕπιμέλειαΙόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά τα 118 εκατομμύρια δολάρια που συγκέντρωσε το «Backrooms» μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ήταν αναμενόμενο ότι θα υπάρξει σίκουελ (ας μην γελιόμαστε, τα μηδενικά είναι πολλά): από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης και πρωταγωνιστής, Κέιν Πάρσονς, δεν θέλησε να κρύψει καν την επιθυμία του να εξελίξει την ταινία σε μια ανθολογία μεγάλου μήκους, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το Deadline.

Τι ακριβώς γνωρίζουμε;

Πιο συγκεκριμένα, ο Κέιν Πάρσονς άφησε να εννοηθεί ότι η ταινία τρόμου που τον ανέδειξε, η οποία κυκλοφόρησε στις 29 Μαΐου, θα είναι μόνο η αρχή μιας σειράς ταινιών. «Θέλω να πω, μου αρέσει να το βλέπω ως τη συνέχεια αυτού που ήδη υπάρχει», δήλωσε ο σκηνοθέτης σε συνέντευξη στο Rotten Tomatoes που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 31 Μαΐου.

Σύνφωνα με πηγές που επικαλείται το Deadline, ο Πάρσονς αναζητά σεναριογράφο για να δουλέψουν μαζί πάνω στο σίκουελ, ενώ το συμβόλαιο του δημιουργού για περαιτέρω ταινίες «Backrooms» ανήκει στην A24.

Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς, οπότε δεν υπάρχει καμία πληροφορία σχετικά με τους αστέρες που θα πάρουν τα ηνία.

Σε ότι αφορά την ιστορία του πρώτου μέρους του «Backrooms», η πλοκή ξεκινά με μια παράξενη πόρτα που εμφανίζεται στο υπόγειο ενός εκθεσιακού χώρου επίπλων. Τα υπόλοιπα, είναι ιστορία (ικανή να σας «κάψει» τον εγκέφαλο).

Φωτογραφία: IMDb

Στοτς πρωταγωνιστικούς ρόλους, περιμένετε να δείτε τους Τσιούετελ Ετζιόφορ, Ρενάτε Ράινσβε, Μαρκ Ντυπλάς, Φιν Μπένετ και Λουκίτα Μάξγουελ.

Glitch, πραγματικότητα και παγίδες

Ο Κέιν Πάρσονς έγινε ο νεότερος σκηνοθέτης που κατάφερε να φτάσει στην πρώτη θέση του box office, αφού πρώτα απέκτησε κοινό στο YouTube μέσω του καναλιού του Kane Pixels.

Μεταξύ 2022 και 2025, έγινε viral με τη σειρά του Backrooms (Found Footage), εμπνευσμένη από την εμμονή του διαδικτύου με τους απόκοσμους χώρους και τα meme με τον ατελείωτο λαβύρινθο που μοιάζει με δαιδαλώδη δίκτυο από άδεια, άψυχα γραφεία.

Αυτό το φαινόμενο, ξεκίνησε ως μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο 4chan το 2019, συνοδευόμενη από μια ανατριχιαστική λεζάντα που ανέφερε ότι αν κατά λάθος κάνεις «noclip» (glitch) και βγεις από την πραγματικότητα, θα καταλήξεις παγιδευμένος εκεί.

Τα βίντεό του Πάρσονς ακολουθούσαν μια φανταστική οργάνωση της δεκαετίας του 1990 που προσπαθούσε να εξερευνήσει τον ατελείωτο, λαβύρινθο γνωστό ως Backrooms.

«Όταν ξεκίνησα αυτό το έργο το 2022, από αφηγηματική άποψη, ήξερα τι θα ήταν», δήλωσε ο Πάρσονς στο Rotten Tomatoes. «Αλλά δεν ήξερα ακριβώς ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο».

Η επιτυχία ξεπέρασε ακόμη και τις δικές του προσδοκίες. «Είχα ελπίδες, αλλά αυτό ήταν τρελό. Εντελώς τρελό».

Μετά την κυκλοφορία της ταινίας, πολλοί στο διαδίκτυο αμφισβήτησαν την παρουσία του Πάρσονς στα γυρίσματα, με τον Ντυπλάς, να υπερασπίζεται δημοσίως τον νεαρό σκηνοθέτη με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Χμ, με όλο το σεβασμό, δεν θυμάμαι να σε είδα στο πλατό», έγραψε στο X, σε ειρωνικό ύφος. «Όταν ήμουν εκεί, ο Κέιν είχε τον απόλυτο έλεγχο. Περισσότερο από πολλούς σκηνοθέτες που έχουν τα τριπλάσια χρόνια του».

*Με πληροφορίες από: Deadline | People

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

Κομισιόν: Άρση της ρήτρας διαφυγής μόνο για 0,3% – Αφορά ενεργειακές δαπάνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εσείς πόσο συχνά μαγειρεύετε; Μερικοί πολύ καλοί λόγοι να σας γίνει συνήθεια

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ

Αγορά εργασίας: Με ελαστική εργασία 1 στους 8 στην Ελλάδα – Τι συμβαίνει στην ΕΕ

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Η Οδύσσεια, ο Spider-Man και η άβολη συζήτηση του Τομ Χόλαντ
Culture Live 03.06.26

Ο Κρίστοφερ Νόλαν, η Οδύσσεια και ο Spider-Man: Ο Τομ Χόλαντ για την πιο άβολη συζήτηση της καριέρας του

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί σε δύο υπερπαραγωγές - στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και τον νέο Spider-Man. Και αποκάλυψε πως κατάφερε να τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Culture Live 02.06.26

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;

Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Σύνταξη
Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Παιδί-θαύμα 02.06.26

Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office

Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»
Culture Live 02.06.26

Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»

Με αφορμή την κυκλοφορία του Toy Story 5, ο Τομ Χανκς εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση των παιδιών από την τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01.06.26

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man και θέλει να το κάνει όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Θα έρθει η λύτρωση; Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία
Δεν υποχωρεί 03.06.26

Ο Τραμπ ανακοινώνει ξανά δασμούς σε 60 χώρες – Επικαλείται ως επιχείρημα την… καταναγκαστική εργασία

Δεν πέρασε ένας μήνας από τότε που το Ανώτατο Δικαστήριο στις ΗΠΑ έκρινε παράνομους τους δασμούς που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ. Τώρα επανέρχεται με δασμό 10% σε χώρες που πουλάνε αγαθά που παρήχθησαν από καταναγκαστική εργασία.

Σύνταξη
«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο
Σφαιρική εικόνα 03.06.26

«MEGA News Επικαιρότητα» με τη Βελίκα Καραβάλτσιου και το Σαββατοκύριακο

Το νέο δελτίο ειδήσεων «MEGA News Επικαιρότητα» θα προσφέρει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη ενημέρωση, με εκτενή ρεπορτάζ, αναλύσεις και ανταποκρίσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύνταξη
Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους
Ελλάδα 03.06.26

Εκλογές για τη νέα ηγεσία στον Άρειο Πάγο – Ποιοι ήρθαν πρώτοι σε ψήφους

Η ψηφοφορία είναι το πρώτο βήμα για την ανάδειξη της ηγεσίας ενόψει της αποχώρησης λόγω συμπληρώσεως ορίου ηλικίας από το δικαστικό σώμα της προέδρου του Αρείου Πάγου Αναστασίας Παπαδοπούλου και του εισαγγελέα Κωνσταντίνου Τζαβέλλα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 03.06.26

Κομισιόν: Η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβγαλε την Ελλάδα από το καθεστώς παρακολούθησης μετά από χρόνια μεταρρυθμίσεων και προσαρμογής - «Κλείνει ένα αρνητικό κεφάλαιο που άνοιξε πριν από 16 χρόνια» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύνταξη
Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Δούκας – Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριο με καθαρές πολιτικές θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Βαρδακαστάνης: Εκτός κομματικής γραμμής τοποθετήθηκε ο Δούκας – Το ΠΑΣΟΚ βγήκε από το συνέδριο με καθαρές πολιτικές θέσεις

«Εάν ο κ. Δούκας ενδιαφερόταν να κάνει πρόταση εντός του ΠΑΣΟΚ, θα την είχε κάνει είτε στο συνέδριο είτε στο Πολιτικό Συμβούλιο, που είναι προγραμματισμένο αυτή την εβδομάδα. Επομένως δεν την έκανε, και δεν είναι πρόταση προς το ΠΑΣΟΚ. Ρωτήστε τον κ. Δούκα προς ποιον είναι», τόνισε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης

Σύνταξη
Λεωνίδιο: Νεαρή αναρριχήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας
Ειδοποίηση μέσω 112 03.06.26

Νεαρή αναρριχήτρια τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Λεωνιδίου

Η 26χρονη από τη Γερμανία έκανε αναρρίχηση στο αναρριχητικό πεδίο Κοκκινόβραχου στο Λεωνίδιο μαζί με τον σύζυγό της, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές μέσω του 112

Σύνταξη
«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» – Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»
Αντίο! 03.06.26

«Δίπλα σου μπουσούλησα στη ζωντανή τηλεόραση» - Η Σεμίνα Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου και τους «3 στον Αέρα»

Η συγκινητική ανάρτηση της Σεμίνας Διγενή για τον Νάσο Αθανασίου, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μια από τις θρυλικές εκπομπές της τηλεόρασης, «3 στον Αέρα».

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η ΝΔ πρώτη, το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Τσουκαλάς: Αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο και η ΝΔ πρώτη, το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει αντιπολίτευση

Ο Κώστας Τσουκαλάς εκτίμησε ότι το ΠΑΣΟΚ «βάζει πολύ πιο ρεαλιστικό στόχο από τη ΝΔ, το ΕΛΑΣ και το κόμμα Καρυστιανού που βάζουν στόχο τον αυτοδυναμία. Εμείς λέμε να είμαστε πρώτοι με μια ψήφο διαφορά, και εκεί να δούμε αν υπάρχει πεδίο συνεργασίας»

Σύνταξη
Καλαμάτα: Ζητούν τη μητέρα τους τα παιδιά της 39χρονης – Ειδικοί στο πλευρό τους, θα ζητήσει την επιμέλεια η θεία τους
Ελλάδα 03.06.26

Καλαμάτα: Ζητούν τη μητέρα τους τα παιδιά της 39χρονης – Ειδικοί στο πλευρό τους, θα ζητήσει την επιμέλεια η θεία τους

Σοκαρισμένα τα ανήλικα κορίτσια από την απώλεια της μητέρας τους - Η θεία τους έχει εκφράσει την πρόθεση να αναλάβει την επιμέλειά τους

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων και ενότητα της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Χαρίτσης: Η ανάγκη για συσπείρωση δυνάμεων και ενότητα της Αριστεράς γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ

Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η επάνοδος του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία του νέου κόμματος δημιούργησε μια κοινωνική δυναμική και «τάραξε τα λιμνάζοντα νερά στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς και στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο»

Σύνταξη
Διαμαντοπούλου: «Γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για το σενάριο διαγραφής του Χάρη Δούκα
Επικαιρότητα 03.06.26

Διαμαντοπούλου: «Γίνεται προσπάθεια λεηλασίας του ΠΑΣΟΚ» – Τι είπε για το σενάριο διαγραφής του Χάρη Δούκα

Η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε ότι απαιτείται διεύρυνση στη Χαριλάου Τρικούπη, υπογράμμισε ότι «δεν θα πρέπει να υπάρχει ηττοπαθές σενάριο στο ΠΑΣΟΚ», ενώ τόνισε ότι η διαγραφή κάποιου στελέχους δεν θα λύσει τα προβλήματα.

Σύνταξη
Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο
10 Ιουνίου 2026 03.06.26

Μπιλ Γκέιτς και αρχεία Έπσταϊν: Οι αποκαλύψεις που φέρνουν νέα ερωτήματα για τον δισεκατομμυριούχο

Έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν φέρνουν στο προσκήνιο τον Μπιλ Γκέιτς, τις προσωπικές του σχέσεις και τους χειρισμούς του περιβάλλοντός του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ασπρόπυργος: Φωτιά σε εξέλιξη – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμουν 5 ελικόπτερα
Συναγερμός 03.06.26 Upd: 16:03

Φωτιά σε εξέλιξη στον Ασπρόπυργο - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, συνδράμουν 5 ελικόπτερα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Ασπρόπυργο - Για την κατάσβεση επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Σύνταξη
Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)
Άλλα Αθλήματα 03.06.26

Ο Πύρρος Δήμας είναι ο νέος πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών (pic)

Τεράστια τιμή για τον θρυλικό Πύρρο Δήμα και την άρση βαρών της χώρας μας, καθώς ο 54χρονος μύθος του ελληνικού αθλητισμού ανακοινώθηκε ως ο νέος Πρεσβευτής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.

Σύνταξη
Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ
Ελλάδα 03.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο το δημόσιο, πυρά για «προκλητική» στάση – Η απάντηση του ΝΣΚ

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας εκτόξευσαν πυρά κατά του ελληνικού δημοσίου για τη δήλωσή του, πώς απάντησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους - Παρών στη δίκη μόνον τέσσερις κατηγορούμενοι 

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες
Κόσμος 03.06.26

Δανία: Η πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη νέα κυβέρνηση – Για πρώτη φορά, οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες

Στις εκλογές του Μαρτίου, οι Σοσιαλδημοκράτες κατέγραψαν το πιο χαμηλό ποσοστό τους από το 1903, όμως παρέμειναν μακράν το πρώτο κόμμα στην Δανία με 38 έδρες

Σύνταξη
Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια
Λέξεις ζωής 03.06.26

Αριστερός, θρησκευόμενος, αριστοκράτης των ανάστατων νυχτών – Ο Άγγελος Αντωνόπουλος με δικά του λόγια

O Άγγελος Αντωνόπουλος έγινε αστρόσκονη. Βαθιά αριστερός, ακραία γοητευτικός και ένας εργάτης της υποκριτικής με άοκνο πνεύμα, αυτή είναι η σοφία του με δικά του λόγια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies