Η Οδύσσεια, ο Spider-Man και η άβολη συζήτηση του Τομ Χόλαντ
Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί σε δύο υπερπαραγωγές - στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και τον νέο Spider-Man. Και αποκάλυψε πως κατάφερε να τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του
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Τι κι αν είναι μόλις 30 ετών; Ο Τομ Χόλαντ θεωρείται ένας έμπειρος στον κόσμο του θεάματος, καθώς από τα εννέα του χρόνια βρέθηκε μπροστά από τις κάμερες και από τότε δεν έχει φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας.
Έγινε αρχικά γνωστός στην Αγγλία και στο θεατρικό σανίδι ως Μπίλι Έλιοτ, πέρασε στο Χόλιγουντ στο πλευρό του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και της Ναόμι Γουότς στην ταινία The Impossible και μετά μπήκε το σύμπαν της Marvel στη ζωή του.
Ωστόσο, η πιο κουραστική περίοδο της καριέρας του ήταν ο τελευταίος χρόνος, όταν ο Τομ Χόλαντ κλήθηκε να συμμετέχει σε δύο υπερπαραγωγές – σχεδόν ταυτόχρονα.
Ο 30χρονος σταρ υποδύεται τον Τηλέμαχο στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν (βγαίνει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου), ενώ επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man, με το Brand New Day που κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου.
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Και στο GQ είπε πως κατάφερε να τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του – έστω κι αν χρειάστηκε να κάνει μια άβολη (για εκείνον) συζήτηση. Αποκάλυψε πως όταν ο Νόλαν του ζήτησε να παίξει στην ταινία του, τόσο η Οδύσσεια όσο και ο νέος Spider-Man είχαν ίδιες ημερομηνίες παραγωγής. Έτσι αποφάσισε να ζητήσει από τη Sony να καθυστερήσει το πρόγραμμά της.
«Είπα στον Κρις πως θέλω πολύ να συμμετέχω στην ταινία, αλλά θα πρέπει να μιλήσω με τη Sony και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση» θυμήθηκε ο Τομ Χόλαντ, με το στούντιο πάντως να του κάνει το χατήρι.
«Πιστεύω ότι η Sony δεν διαφώνησε, επειδή ο Νόλαν έχει τη φήμη του ανθρώπου που δεν μένει πίσω στο πρόγραμμά του. Δεν σκέφτηκαν ότι θα καθυστερήσει η παραγωγή της Οδύσσειας πέντε μήνες, άρα δεν θα μπορούν να έχουν εμένα για δύο χρόνια» είπε ο γνωστός ηθοποιός.
Και δεν είχε άδικο – η παραγωγή του έπους του Νόλαν ξεκίνησε στην ώρα του και τελείωσε εννέα ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.
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Μάλιστα ο Χόλαντ τόνισε πως αυτή η καθυστέρηση στα γυρίσματα του Spider-Man, ουσιαστικά… έσωσαν την ταινία, γιατί έδωσαν στη Sony τη δυνατότητα να κλείσει ως σκηνοθέτη τον Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, που τόσο ήθελε.
«Με βάση τον αρχικό προγραμματισμό ο Ντέστιν δεν θα μπορούσε να σκηνοθετήσει το Brand New Day γιατί είχε άλλες υποχρεώσεις τότε» συμπλήρωσε ο Τομ Χόλαντ.
Tom Holland called Sony Pictures boss Tom Rothman and got the studio to delay #SpiderManBrandNewDay filming so he could star in «The Odyssey»: «A tough pill to swallow [at first] for Sony.»
“I think one of the reasons why Sony were happy to move is because Chris has that… pic.twitter.com/o4eIPRTEwM
— Variety (@Variety) June 2, 2026
* Κεντρική φωτογραφία: Sam Navarro / Imagn Images
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