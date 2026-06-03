magazin
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

# ΕΛΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Οδύσσεια, ο Spider-Man και η άβολη συζήτηση του Τομ Χόλαντ
Culture Live 03 Ιουνίου 2026, 11:31

Η Οδύσσεια, ο Spider-Man και η άβολη συζήτηση του Τομ Χόλαντ

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ πρωταγωνιστεί σε δύο υπερπαραγωγές - στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν και τον νέο Spider-Man. Και αποκάλυψε πως κατάφερε να τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του

Σύνταξη
Σχολιάστε
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Pilates: Καλύτερη στάση και ευελιξία σε 2′

Pilates: Καλύτερη στάση και ευελιξία σε 2′

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Τι κι αν είναι μόλις 30 ετών; Ο Τομ Χόλαντ θεωρείται ένας έμπειρος στον κόσμο του θεάματος, καθώς από τα εννέα του χρόνια βρέθηκε μπροστά από τις κάμερες και από τότε δεν έχει φύγει από τα φώτα της δημοσιότητας.

Έγινε αρχικά γνωστός στην Αγγλία και στο θεατρικό σανίδι ως Μπίλι Έλιοτ, πέρασε στο Χόλιγουντ στο πλευρό του Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και της Ναόμι Γουότς στην ταινία The Impossible και μετά μπήκε το σύμπαν της Marvel στη ζωή του.

Ωστόσο, η πιο κουραστική περίοδο της καριέρας του ήταν ο τελευταίος χρόνος, όταν ο Τομ Χόλαντ κλήθηκε να συμμετέχει σε δύο υπερπαραγωγές – σχεδόν ταυτόχρονα.

Ο 30χρονος σταρ υποδύεται τον Τηλέμαχο στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν (βγαίνει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου), ενώ επιστρέφει στον ρόλο του Spider-Man, με το Brand New Day που κυκλοφορεί στις 31 Ιουλίου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GQ (@gq)

Και στο GQ είπε πως κατάφερε να τα χωρέσει όλα στο πρόγραμμά του – έστω κι αν χρειάστηκε να κάνει μια άβολη (για εκείνον) συζήτηση. Αποκάλυψε πως όταν ο Νόλαν του ζήτησε να παίξει στην ταινία του, τόσο η Οδύσσεια όσο και ο νέος Spider-Man είχαν ίδιες ημερομηνίες παραγωγής. Έτσι αποφάσισε να ζητήσει από τη Sony να καθυστερήσει το πρόγραμμά της.

«Είπα στον Κρις πως θέλω πολύ να συμμετέχω στην ταινία, αλλά θα πρέπει να μιλήσω με τη Sony και να κάνω μια πολύ άβολη συζήτηση» θυμήθηκε ο Τομ Χόλαντ, με το στούντιο πάντως να του κάνει το χατήρι.

«Πιστεύω ότι η Sony δεν διαφώνησε, επειδή ο Νόλαν έχει τη φήμη του ανθρώπου που δεν μένει πίσω στο πρόγραμμά του. Δεν σκέφτηκαν ότι θα καθυστερήσει η παραγωγή της Οδύσσειας πέντε μήνες, άρα δεν θα μπορούν να έχουν εμένα για δύο χρόνια» είπε ο γνωστός ηθοποιός.

Και δεν είχε άδικο – η παραγωγή του έπους του Νόλαν ξεκίνησε στην ώρα του και τελείωσε εννέα ημέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη GQ (@gq)

Μάλιστα ο Χόλαντ τόνισε πως αυτή η καθυστέρηση στα γυρίσματα του Spider-Man, ουσιαστικά… έσωσαν την ταινία, γιατί έδωσαν στη Sony τη δυνατότητα να κλείσει ως σκηνοθέτη τον Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον, που τόσο ήθελε.

«Με βάση τον αρχικό προγραμματισμό ο Ντέστιν δεν θα μπορούσε να σκηνοθετήσει το Brand New Day γιατί είχε άλλες υποχρεώσεις τότε» συμπλήρωσε ο Τομ Χόλαντ.

* Κεντρική φωτογραφία: Sam Navarro / Imagn Images

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%

ΟΟΣΑ: Νέο καμπανάκι για την ελληνική οικονομία – Άλμα του πληθωρισμού στο 4,2%, χαμηλότερη ανάπτυξη στο 1,9%

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Pilates: Καλύτερη στάση και ευελιξία σε 2′

Pilates: Καλύτερη στάση και ευελιξία σε 2′

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέα αναβάθμιση από Santander – Στα 58 ευρώ η τιμή-στόχος

inWellness
Έρευνα 03.06.26

Πολεμικές τέχνες: Η προπόνηση που μας κρατά νέους

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολεμικές τέχνες δεν αποτελούν απλά μια μορφή φυσικής δραστηριότητας, αλλά μια σύνθετη πρακτική που συνδυάζει κίνηση, συγκέντρωση, αναπνοή και κοινωνική αλληλεπίδραση

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;
Culture Live 02.06.26

Star Wars: Υπάρχει θαμμένος θησαυρός εκατομμυρίων κάτω από ένα χωράφι στην Αγγλία;

Χιλιάδες φιγούρες του Star Wars φέρεται να θάφτηκαν μετά το κλείσιμο της Palitoy τη δεκαετία του 1980. Σήμερα, ένα ντοκιμαντέρ ερευνά αν ο θρύλος κρύβει πραγματικά έναν χαμένο συλλεκτικό θησαυρό

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;
Μούσα και καλλιτέχνης 02.06.26

Κέιτ Μος και Λούσιαν Φρόιντ: Ήταν φίλοι; Εραστές; Κάτι άλλο, μυστικό;

Eκείνη, το βρωμόστομο σούπερ μοντέλο που κάπνιζε μανιωδώς, εκείνος, ο γκρινιάρης ζωγράφος με αλλεργία στη διασημότητα. H νέα ταινία Moss & Freud εξερευνά τους 9 μήνες που πέρασαν μαζί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ
Culture Live 02.06.26

ΚΑΛΛΟΣ ΑΛΥΤΟΝ

H πρώτη ατομική έκθεση του Θοδωρή Θεοδωρίδη στην γκαλερί αγκάθι/Κartαλος

Σύνταξη
Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη
Magnifica Humanitas 02.06.26

Πάπας Λέων όπως Γκάνταλφ; Τα τσιτάτα του Τόλκιν στην εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη

Στην πρώτη του εγκύκλιο για την τεχνητή νοημοσύνη, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ επικαλείται τον Γκάνταλφ του Τόλκιν και προειδοποιεί για τους κινδύνους της συγκέντρωσης τεχνολογικής ισχύος στα χέρια λίγων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office
Παιδί-θαύμα 02.06.26

Ο 20χρονος Κέιν Πάρσονς είναι ο νεότερος σκηνοθέτης που κατέκτησε την πρώτη θέση στο αμερικανικό box office

Η ταινία Backrooms του Κέιν Πάρσονς εξέπληξε τους παρατηρητές του κλάδου, συγκεντρώνοντας 81 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο Σαββατοκύριακο, ένα ρεκόρ για τη στούντιο A24.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»
Culture Live 02.06.26

Oι οθόνες, τα παιδιά, το Toy Story: Ο Τομ Χανκς τρομάζει με την «μπλε λάμψη από τα κινητά στα παιδικά δωμάτια»

Με αφορμή την κυκλοφορία του Toy Story 5, ο Τομ Χανκς εξέφρασε τον προβληματισμό του για την ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση των παιδιών από την τεχνολογία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man
Next please 01.06.26

Ο Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη το μέλλον του Spider-Man και θέλει να το κάνει όπως ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ

Περίπου δύο μήνες προτού το Spider-Man: Brand New Day βγει στις σκοτεινές αίθουσες, ο σταρ του Χόλιγουντ Τομ Χόλαντ σκέφτεται ήδη τον διάδοχό του - και πώς μπορεί να βοηθήσει σε αυτό

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της
Νέο βιβλίο 01.06.26

Παρορμητικές επιθυμίες και καταθλιπτικές αντιδράσεις – Όσα είπε η Μέριλιν Μονρόε στον ψυχίατρό της

Από την κατάρρευση του γάμου της με τον Άρθουρ Μίλερ μέχρι τις «παρορμητικές επιθυμίες» της, ο βιογράφος Άντριου Γουίλσον παραθέτει στο I Wanna Be Loved By You όσα ανακάλυψε στα αρχεία της Μονρόε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»
Τι μας περιμένει; 01.06.26

Θα έρθει η λύτρωση; Το Euphoria ρίχνει και επίσημα αυλαία με το «In God We Trust»

Η είδηση δεν προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι η Ζεντάγια, είχε δηλώσε ότι πίστευε ότι το Euphoria θα τελείωνε μετά την 3η σεζόν. Ωστόσο, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι
Όνειρο, πραγματικότητα 31.05.26

Το «Backrooms» σημείωσε ρεκόρ εισπράξεων – Η ταινία για την οποία μιλούν όλοι

Τελικά, όπως όλα δείχνουν οι νέοι δεν βαριούνται να επισκεφτούν το σινεμά. Τρανή απόδειξη; Τα μηδενικά που κατάφερε να κερδίσει το «Backrooms» στο box office.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γλυπτά του Παρθενώνα: Η «ιστορική συμφωνία» που έχει βαλτώσει
Ατέρμονος διάλογος 31.05.26

Η «ιστορική συμφωνία» για τα Γλυπτά του Παρθενώνα που έχει βαλτώσει

Αθήνα και Λονδίνο παραμένουν εγκλωβισμένες σε ένα διαχρονικό πολιτιστικό αδιέξοδο, καθώς οι διαπραγματεύσεις με το Βρετανικό Μουσείο για τα Γλυπτά δεν έχουν προχωρήσει από το περασμένο φθινόπωρο

Γιάννης Ανδριτσόπουλος
Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»
«Πλησιάζουμε» 30.05.26

Και όχι αδίκως – Η Έμιλι Μπλαντ δηλώνει ότι «φοβάται την τεχνητή νοημοσύνη»

H Έμιλι Μπλαντ, η οποία πρωταγωνιστεί στην ταινία «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκάλυψε πρόσφατα ότι αρνήθηκε να χρησιμοποιήσει ΑΙ για την κεντρική σκηνή της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Υπήρξα ανόητος» – Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στη τσάντα της
Μετανιωμένος 03.06.26

«Υπήρξα ανόητος» - Όταν η Κάρε Ότις τραυματίστηκε από όπλο που είχε κρύψει ο Μίκι Ρουρκ στη τσάντα της

Ο Μίκι Ρουρκ και η Κάρε Ότις ήταν ένα «άγριο» δίδυμο των 90s. Μια πρόσφατη ανάρτηση του πρώην πυγμάχου και ηθοποιού μας στέλνει ένα ταξίδι πίσω στον χρόνο, με έναν βαθιά κινηματογραφικό έρωτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επιτίθεται – Σκληρό πρέσινγκ στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Το ΠΑΣΟΚ ανασυντάσσεται και επιτίθεται – Σκληρό πρέσινγκ στο Μαξίμου

Με δύναμη από την Κρήτη, που ο Ανδρουλάκης δείχνει να κρατάει με μόνη εξαίρεση τα Χανιά, το ΠΑΣΟΚ βγαίνει στην αντεπίθεση επιμένοντας στα μεγάλα θέματα: σκάνδαλα και καθημερινότητα. Η σκιώδης κυβέρνηση και το Πολιτικό Συμβούλιο

Σύνταξη
Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου
Πολιτική 03.06.26

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα μπαίνει στο στόχαστρο (και) του Κυριάκου Βελόπουλου

Η δυναμική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με την ΕΛΑΣ έχει ταράξει το πολιτικό σκηνικό και όπως φαίνεται έχει θορυβήσει όλο το πολιτικό φάσμα. Τη σκυτάλη από τους πολιτικούς αρχηγούς που «πυροβολούν» τον Τσίπρα πήρε ο Κυριάκος Βελόπουλος που ασκεί κριτική για το όνομα και επαναλαμβάνει τις γνωστές θέσεις του περί Β.Μακεδονίας

Σύνταξη
Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Τραυματίες και ζημιές στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση
Σε τεντωμένο σχοινί 03.06.26

Ιράν: «Διαπραγματευόμαστε αλλά δεν εμπιστευόμαστε τις ΗΠΑ» – Τραυματίες και ζημιές στο Κουβέιτ από την ιρανική επίθεση

Ζημιές στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ και αναφορές για τραυματίες μετά την ιρανική επίθεση - Δεν κλείνει το παράθυρο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ παρά την ανταλλαγή πυρών

Σύνταξη
Το Μουντιάλ των μεταναστών: Το 25% των παικτών έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτή που θα εκπροσωπήσει
Ποδόσφαιρο 03.06.26

Το Μουντιάλ των μεταναστών: Το 25% των παικτών έχει γεννηθεί σε άλλη χώρα από αυτή που θα εκπροσωπήσει

Περίπου 1200 ποδοσφαιριστές θα βρεθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά για το Μουντιάλ 2026 και πάνω από το 25% αυτών, θα εκπροσωπήσουν διαφορετική χώρα από αυτή στην οποία έχουν γεννηθεί.

Σύνταξη
Μαρινάκης: Δεν υποτιμούμε τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι ηθικό να ρίχνει το ανάθεμα σε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε
Interview 03.06.26

Μαρινάκης: Δεν υποτιμούμε τον Τσίπρα, αλλά δεν είναι ηθικό να ρίχνει το ανάθεμα σε εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε

Οι μεγάλες αλλαγές έρχονται από πολιτικές προτάσεις και όχι από προσωπικές ατζέντες και εναλλαγές προσώπων, τονίζει ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για το πολιτικό σκηνικό και τη δημιουργία νέων κομμάτων. Εστιάζοντας στον Αλέξη Τσίπρα, κάνει αναφορές στο 2015 και αναρωτιέται «πώς προσπαθεί να επανέλθει ως σύγχρονος κεντροαριστερός Ευρωπαίος πολιτικός χωρίς μια αυτοκριτική;». Ξεκαθαρίζει ότι η ΝΔ θέλει αυτοδυναμία, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη επιλογή για συγκυβέρνηση, αλλά «πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός και όχι ο ηττημένος». Ρίχνει γέφυρες στον Αντώνη Σαμαρά, ενώ προσεκτικές είναι οι αναφορές του στον Γρηγόρη Δημητριάδη, για τον οποίο ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει θέμα επιστροφής σε ενεργό ρόλο.

Σύνταξη
Το Ινστιτούτο Τσίπρα ανοίγει τη συζήτηση για την Ψηφιακή Κυριαρχία – «Ποιος κρατάει τα κλειδιά του Ψηφιακού Κράτους;»
Πολιτική 03.06.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα ανοίγει τη συζήτηση για την Ψηφιακή Κυριαρχία – «Ποιος κρατάει τα κλειδιά του Ψηφιακού Κράτους;»

Η παρέμβαση από το Ινστιτούτο Τσίπρα έρχεται σε μια συγκυρία όπου η συζήτηση για την ψηφιοποίηση του κράτους δεν μπορεί να μένει μόνο στην ευκολία του χρήστη. «Στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης, των δεδομένων και των cloud υποδομών, το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν το κράτος χρησιμοποιεί τεχνολογία. Είναι ποιος την ελέγχει. Ποιος κατέχει τη γνώση. Ποιος συγκεντρώνει τα δεδομένα» αναφέρει το ΙΝΑΤ

Σύνταξη
Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου
Αυτοδιοίκηση 03.06.26

Το οικόπεδο του Βρεφοκομείου Αθηνών στο επίκεντρο συνάντησης των Δημάρχων Αθηναίων και Παλαιού Φαλήρου

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό των Δημοτικών Αρχών της Αθήνας και του Παλαιού Φαλήρου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών των πόλεων, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου
Ελλάδα 03.06.26

Δίκη για τα Τέμπη: Το «κατηγορώ» του Ψαρόπουλου, αυτοί έχουν ευθύνη για τη σύγκρουση – Απαράδεκτη η δήλωση του δημοσίου

Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη με τις τοποθετήσεις συνηγόρων επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγοριών και της πρότασης της εισαγγελέως. «Το δημόσιο υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους», είπε η συνήγορος Μαρία Χατζηκωνσταντίνου

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά – Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Οι πρώτες απαντήσεις σε Αρχαία και Μαθηματικά - Όλες οι απαντήσεις στη Βιολογία

Οι Πανελλαδικές συνεχίστηκαν σήμερα για τους υποψήφιους των ΓΕΛ με την εξέταση σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις απαντήσεις

Σύνταξη
Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας
Πολιτική 03.06.26

Τούρκος πρέσβης: Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συνδέουν τους λαούς, τις οικονομίες και το μέλλον μας

Ο Τούρκος πρεσβευτής στην Αθήνα, Τσαγατάι Ερτζιγές σε δείπνο για τα Ποσειδώνια 2026 σημείωσε ότι το καλό κλίμα στα ελληνοτουρκικά θα συνεχιστεί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία
Ιράν 03.06.26

Ο Τραμπ χρειάζεται ένα τέλος στον πόλεμο, αλλά δεν ξέρει πώς να το πάρει – Οι επιθέσεις δοκιμάζουν την εύθραυστη εκεχειρία

ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά το βράδυ της Τρίτης σηματοδοτώντας τις πιο σφοδρές επιθέσεις από τις 8 Απριλίου που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία - Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για τον Τραμπ που παγιδεύτηκε στον πόλεμο που ο ίδιος ξεκίνησε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη
Ρωσία 03.06.26

Ουκρανικά drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου στην Αγία Πετρούπολη

Η επίθεση έγινε στοχευμένα στην Αγία Πετρούπολη, καθώς είναι η πόλη καταγωγής του Πούτιν και έδρα του δικού του «Νταβός» – ενός οικονομικού φόρουμ που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει ξένες επενδύσεις

Σύνταξη
Συνεχίζονται τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς – Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού
Euroleague 03.06.26

Συνεχίζονται τα σενάρια για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς – Τι αναφέρουν τα ΜΜΕ του εξωτερικού

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς εμπλέκεται πολύ έντονα τις τελευταίες ώρες με τον Παναθηναϊκό και το «BasketNews» έχει το παρασκήνιο γύρω από την υπόθεση του Σέρβου τεχνικού.

Σύνταξη
Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής
Ελλάδα 03.06.26

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: «Σχεδιάζαμε μαζί να φύγει αλλά δεν πρόλαβε» – Συγκλονίζει η αδελφή της Βασιλικής

«Τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα "άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο"» είπε η αδελφή της 39χρονης στην Καλαμάτα - Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Βασιλική

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης
Πολιτική Γραμματεία 03.06.26

Αχτσιόγλου: Αυτοτελής η απόφαση να παραδώσω την έδρα – Να υπάρξει πόλος απέναντι στη δεξιά με δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης

Η κ. Αχτσιόγλου ανέφερε πως η απόφασή της να αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά και να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα ήταν αυτοτελής και θέμα αρχής. «Μας ενδιαφέρει να υπάρξει ένας πόλος πλήρως αντιπαραθετικός στη Δεξιά προγραμματικά, αλλά που να έχει και τη δυνατότητα ευρύτερης συσπείρωσης και άρα τη δυνατότητα κυβερνητικής αλλαγής».

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»
Πολιτική 03.06.26

Μιλένα Αποστολάκη: «Νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας με ευθύνη της κυβέρνησης»

Η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη επισημαίνει ότι, παρά την κατάργηση του αμφισβητούμενου δείκτη του ΙΟΒΕ, η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα σαφές, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των ασφαλισμένων

Σύνταξη
Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις
ΓΕΛ 03.06.26

Πανελλαδικές 2026: Αυτά είναι τα θέματα σε Αρχαία, Μαθηματικά, Βιολογία – Οι εκτιμήσεις

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού - Το in σε συνεργασία με το φροντιστήριο ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις για τα θέματα

Σύνταξη
Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris
Ελλάδα 03.06.26

Κινητοποίηση στον Πειραιά ενάντια στην άφιξη του ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris

Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες, με σημείο συνάντησης την πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το πλοίο Crown Iris

Σύνταξη
Must Read
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Τετάρτη 03 Ιουνίου 2026
Cookies