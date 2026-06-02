Παπανικολάου: «Συγκέντρωση για τον τίτλο»

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε στη media day του Ολυμπιακού ενόψει του Game 1 των τελικών (3/6, 21:00) και ξεκαθάρισε ότι ο μεγάλος στόχος των Πειραιωτών είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο αρχηγός των Ερυθρόλευκων τόνισε ότι κατανοεί τον ενθουσιασμό που επικρατεί μετά την κατάκτηση της Euroleague, όμως υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη στον στόχο της για να εξασφαλίσει ακόμη έναν τίτλο.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Κώστας Παπανικολάου:

«Έχουμε μπροστά τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, εάν όχι ο σημαντικότερος. Καταλαβαίνω τον ενθουσιασμό για τη EuroLeague, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο μας να κάνουμε το πρώτο βήμα».

Για το πώς μπορούν να μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους μετά την κατάκτηση της EuroLeague: «Έχουμε κάνει ήδη αρκετές συζητήσεις με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές και στόχος μας είναι στον πρωταθλητισμό να κυνηγήσουμε όσες περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορείς. Μπροστά μας έχουμε άλλη μία ευκαιρία».

Για το πώς περιμένει τον Παναθηναϊκό μετά και τη μη συμμετοχή του στο EuroLeague Final Four 2026: «Φυσικά και θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο μετά την ήττα μας στο Άμπου Ντάμπι. Είναι ο τελευταίος τίτλος όπως είπα, μεγάλος στόχος και των δύο είναι το πρωτάθλημα, όποτε θα παρουσιαστεί έτοιμος και θα είναι πολύ δυνατά αυτά τα παιχνίδια. Ξαναλέω, εμάς αυτό είναι να είμαστε στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια».