Ο Κένι Νταλγκλίς αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο
Ο θρύλος της Λίβερπουλ Κένι Νταλγκλίς επιβεβαίωσε ότι παλεύει με τον καρκίνο και μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που περνάει.
Μετά τον Κέβιν Κίγκαν και ο Κένι Νταλγκλίς επιβεβαίωσε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο. Ο θρύλος της Λίβερπουλ, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που περνάει, αναφέροντας ότι ξεκίνησε τις θεραπείες στην προσπάθεια του να αντομετωπίσει την αρρώστια.
Στα 75 του χρόνια ο Νταλγκλίς καλείται να δώσει μία μάχη ζωής, με το μήνυμα του να συγκινεί.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Νταλγκλίς:
«Ιδανικά, αυτό θα είχε παραμείνει ιδιωτικό, επειδή έτσι θα έπρεπε να είναι, αλλά οι άχρηστες τεχνολογικές μου δεξιότητες με ανάγκασαν να το κάνω.
Προφανώς δεν ήθελα να δημοσιοποιήσω αυτό το θέμα, οπότε θα το εκτιμούσα αν γινόταν σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειάς μου και η δική μου. Όπως πάντα, ευχαριστώ το υπέροχο ιατρικό προσωπικό που έχει δείξει απίστευτη φροντίδα και διακριτικότητα, όχι μόνο για μένα αλλά και για πολλούς, πολλούς άλλους. Είναι τιμή για τον εαυτό τους».
Με την σειρά της η ομάδα στην οποία… έγραψε ιστορία, η Λίβερπουλ, θέλησε να στείλει της ευχές της λέγοντας:
Η υποστήριξη, οι καλύτερες ευχές και η αγάπη όλων στην Λίβερπουλ FC είναι, και θα είναι, με τον Σερ Κένι και την οικογένειά του. Ο σύλλογος θα ήθελε επίσης να υπογραμμίσει το αίτημά του για προστασία της ιδιωτικής ζωής στο μέλλον».
