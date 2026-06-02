Ο Άρης και η αναμονή για Σπανούλη – Πότε θα απαντήσει ο Έλληνας τεχνικός
Ο Βασίλης Σπανούλης αναμένεται να απαντήσει ακόμη και μέσα στην ημέρα και ο Άρης περιμένει το «ναι» για να μπει σε μια νέα εποχή.
Ο Άρης έχει στοχεύσει αποκλειστικά στον Βασίλη Σπανούλη, είναι σε διαρκείς επαφές και επικοινωνία με τον Έλληνα τεχνικό μέσω και του φίλου του και κουμπάρου του, Νίκου Ζήση και όλα δείχνουν πως μέσα στις επόμενες ώρες θα ανακοινώσει την οριστική του απόφαση.
Ο ομοσπονδιακός προπονητής εξετάζει όλα τα δεδομένα και την πρόταση που έχει από τους κίτρινους, οι οποίοι του έχουν εγγυηθεί μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα και όλα τα «θέλω» που έχει ο Kill Bill, έχει ένα καλό συμβόλαιο από την πλευρά της ομάδας της Θεσσαλονίκης στα χέρια του και καλείται να αποφασίσει άμεσα.
Η πρόταση που έχει κάνει ο Άρης στον Σπανούλη
Ο Σπανούλης είναι κοντά σε συμφωνία για 3+2 χρόνια με μπάτζετ που θα εγγυάται τη δημιουργία μιας άκρως ανταγωνιστικής ομάδας που σε πρώτη φάση θα έχει στόχο να πρωταγωνιστήσει στο Eurocup της επόμενης σεζόν, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα, ενώ στη συνέχεια θέλει να παίξει στη Euroleague, είτε μέσω του Eurocup είτε με τριετές συμβόλαιο.
Εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά και σήμερα ή το αργότερο μέσα στην εβδομάδα κλείσει με τον πλέον ιδανικό τρόπο το θέμα προπονητή θα αρχίσει να υλοποιείται ο σχεδιασμός για τον οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ο Kill Bill είναι απόλυτα ενήμερος και πάντα σε επικοινωνία με τον Ζήση, που θα «τρέξουν» μαζί το πλάνο για τη νέα χρονιά.
